¡°ÇÑ¹Ìµ¿¸Í »õ ÁöÆò¡±¡¦ì°, ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò Ã£¾Æ ¡®¾öÁö Ã´¡¯
±èµ¿°ü ÇÑÈ±×·ì ºÎÈ¸Àå µî µ¿Çà
¡°¸¶½º°¡¡± ¿ÜÄ¡¸ç ±â³äÃÔ¿µ¡¦Á÷¿øµé °Ý·ÁÇÏ±âµµ
ÇÑÈ±×·ì, Áö³ÇØ 12¿ù ÀÎ¼ö
ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼± Çù·Â ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¡®¸¶½º°¡¡¯(MASGA) »óÂ¡À¸·Î ¶°¿À¸¥ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò¸¦ ½ÃÂûÇß´Ù.
ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò´Â 1801³â ¹Ì±¹ ÇØ±ºÁ¶¼±¼Ò·Î ¼³¸³µÅ 1997³â ¹Î¿µÁ¶¼±¼Ò·Î ¿î¿µµÇ´ø °÷À¸·Î, ÇÑÈ±×·ìÀÌ Áö³ÇØ 12¿ù ÀÎ¼öÇß´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 4½ÃÂë ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ»ÀÌ ¹ßÁÖÇÑ ±¹°¡¾Èº¸ ´Ù¸ñÀû ¼±¹Ú ¡®½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ¡¯È£ ¸í¸í½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ÈÄ Èò»ö ¾ÈÀü¸ð¸¦ ¾²°í ±èµ¿°ü ÇÑÈ±×·ì ºÎÈ¸Àå µî°ú ÇÔ²² ÇöÀåÀ» µÑ·¯ºÃ´Ù.
½ÃÂû¿¡´Â Á¶Çö ¿Ü±³ºÎ Àå°ü°ú ±èÁ¤°ü »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°ü°ú ±èÈñÃ¶ ÇÑÈ¿À¼Ç ´ëÇ¥, µ¥ÀÌºñµå ±è ÇÑÈ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò ´ëÇ¥µµ µ¿ÇàÇß´Ù.
¹Ì±¹ Ãø¿¡¼± Á¶½Ã »þÇÇ·Î Ææ½Çº£ÀÌ´Ï¾Æ ÁÖÁö»ç, Åäµå ¿µ »ó¿øÀÇ¿ø µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù. JD ¹ê½º ¹Ì ºÎÅë·Éµµ Âü¼®À» °ËÅäÇßÁö¸¸, ÀÏÁ¤»ó ¹®Á¦·Î ¼º»çµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎÈ£ °ÇÁ¶°¡ ÇÑÃ¢ ÁøÇà ÁßÀÎ 4¹ø µµÅ© ¾Õ¿¡¼ ÀÌÁ¾¹« Á¶¼±¼ÒÀå ¼³¸íÀ» µé¾ú´Ù.
4¹ø µµÅ©´Â ±æÀÌ 330£í, Æø 45£í ±Ô¸ð·Î Ç×°ø¸ðÇÔÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¹Ì±¹ ÇØ±º ÁÖ·Â ÇÔÁ¤ ´ëºÎºÐÀ» »ý»êÇÑ´Ù.
±è ºÎÈ¸ÀåÀº µµÅ©¿¡ ¼³Ä¡µÈ 660t±Þ °ñ¸®¾Ñ Å©·¹ÀÎ°ú Á¶¸³ °øÀå µîÀ» ¼ÕÀ¸·Î °¡¸®Å°¸ç ÀÌ ´ëÅë·É¿¡°Ô Á÷Á¢ Á¦Á¶ °øÁ¤À» ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¼³¸íÀ» µéÀº µÚ ¡®ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼±Çù·Â »óÂ¡ÀÎ ÇÑÈ ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò¿¡¼ ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀÇ »õ·Î¿î ÁöÆòÀÌ ¿¸®±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡¯´Â ¹®±¸°¡ ÀûÈù ¹æ¸í·Ï¿¡ ¼¸íÀ» ³²°å´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·É°ú ¶Ç Âü¼®ÀÚµé°ú Å©·¹ÀÎÀ» ¹è°æÀ¸·Î ¼¼ ¡®¸¶½º°¡¡¯¸¦ ±¸È£·Î ¿ÜÄ¡¸ç ±â³ä»çÁøÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¶¼±¼Ò¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â ÇÑ±¹ÀÎ Á÷¿øµé°úµµ ¾Ç¼öÇÏ¸ç ¡°°í»ýÀÌ ¸¹´Ù¡±¸ç °Ý·ÁÇß´Ù.
¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¡®¹Ì±¹ Á¶¼±¾÷À» ´Ù½Ã À§´ëÇÏ°Ô(Make America Shipbuilding Great Again)¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì·Î, ÇÑ¡¤¹Ì °ü¼¼Çù»ó °úÁ¤¿¡¼ Å¸°á¿¡ ÇÙ½ÉÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
