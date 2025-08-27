½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡°ÇÑ¹Ìµ¿¸Í »õ ÁöÆò¡±¡¦ì°, ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò Ã£¾Æ ¡®¾öÁö Ã´¡¯

ÀÔ·Â:2025-08-27 09:18
¼öÁ¤:2025-08-27 09:19
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

±èµ¿°ü ÇÑÈ­±×·ì ºÎÈ¸Àå µî µ¿Çà
¡°¸¶½º°¡¡± ¿ÜÄ¡¸ç ±â³äÃÔ¿µ¡¦Á÷¿øµé °Ý·ÁÇÏ±âµµ
ÇÑÈ­±×·ì, Áö³­ÇØ 12¿ù ÀÎ¼ö

ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾ÆÀÇ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ '½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ'È£ ¸í¸í½Ä Ãà»ç¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼± Çù·Â ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¡®¸¶½º°¡¡¯(MASGA) »óÂ¡À¸·Î ¶°¿À¸¥ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò¸¦ ½ÃÂûÇß´Ù.

ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò´Â 1801³â ¹Ì±¹ ÇØ±ºÁ¶¼±¼Ò·Î ¼³¸³µÅ 1997³â ¹Î¿µÁ¶¼±¼Ò·Î ¿î¿µµÇ´ø °÷À¸·Î, ÇÑÈ­±×·ìÀÌ Áö³­ÇØ 12¿ù ÀÎ¼öÇß´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 4½ÃÂë ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ»ÀÌ ¹ßÁÖÇÑ ±¹°¡¾Èº¸ ´Ù¸ñÀû ¼±¹Ú ¡®½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ¡¯È£ ¸í¸í½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ÈÄ Èò»ö ¾ÈÀü¸ð¸¦ ¾²°í ±èµ¿°ü ÇÑÈ­±×·ì ºÎÈ¸Àå µî°ú ÇÔ²² ÇöÀåÀ» µÑ·¯ºÃ´Ù.

ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ¿­¸° '½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ'È£ ¸í¸í½Ä¿¡ Âü¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ´ëÅë·É ¿À¸¥ÂÊÀº ±èµ¿°ü ÇÑÈ­±×·ì ºÎÈ¸Àå. ¿¬ÇÕ´º½º

½ÃÂû¿¡´Â Á¶Çö ¿Ü±³ºÎ Àå°ü°ú ±èÁ¤°ü »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°ü°ú ±èÈñÃ¶ ÇÑÈ­¿À¼Ç ´ëÇ¥, µ¥ÀÌºñµå ±è ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò ´ëÇ¥µµ µ¿ÇàÇß´Ù.

¹Ì±¹ Ãø¿¡¼± Á¶½Ã »þÇÇ·Î Ææ½Çº£ÀÌ´Ï¾Æ ÁÖÁö»ç, Åäµå ¿µ »ó¿øÀÇ¿ø µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù. JD ¹ê½º ¹Ì ºÎÅë·Éµµ Âü¼®À» °ËÅäÇßÁö¸¸, ÀÏÁ¤»ó ¹®Á¦·Î ¼º»çµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎÈ£ °ÇÁ¶°¡ ÇÑÃ¢ ÁøÇà ÁßÀÎ 4¹ø µµÅ© ¾Õ¿¡¼­ ÀÌÁ¾¹« Á¶¼±¼ÒÀå ¼³¸íÀ» µé¾ú´Ù.

4¹ø µµÅ©´Â ±æÀÌ 330£í, Æø 45£í ±Ô¸ð·Î Ç×°ø¸ðÇÔÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¹Ì±¹ ÇØ±º ÁÖ·Â ÇÔÁ¤ ´ëºÎºÐÀ» »ý»êÇÑ´Ù.

ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾ÆÀÇ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ¿­¸° '½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ'È£ ¸í¸í½Ä¿¡¼­ ±èµ¿°ü ÇÑÈ­±×·ì ºÎÈ¸ÀåÀÇ ¾È³»¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÀÏ·¹ÀÎ Â÷¿À Àü ¹Ì±¹ ³ëµ¿ºÎ Àå°üÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾ÆÀÇ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ¿­¸° '½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ'È£ ¸í¸í½Ä¿¡¼­ ¼¤ÆäÀÎÀ» ±úÆ®¸®°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

±è ºÎÈ¸ÀåÀº µµÅ©¿¡ ¼³Ä¡µÈ 660t±Þ °ñ¸®¾Ñ Å©·¹ÀÎ°ú Á¶¸³ °øÀå µîÀ» ¼ÕÀ¸·Î °¡¸®Å°¸ç ÀÌ ´ëÅë·É¿¡°Ô Á÷Á¢ Á¦Á¶ °øÁ¤À» ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¼³¸íÀ» µéÀº µÚ ¡®ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼±Çù·Â »óÂ¡ÀÎ ÇÑÈ­ ÇÊ¸® Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀÇ »õ·Î¿î ÁöÆòÀÌ ¿­¸®±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡¯´Â ¹®±¸°¡ ÀûÈù ¹æ¸í·Ï¿¡ ¼­¸íÀ» ³²°å´Ù.

ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ½ÃÂû ÈÄ ¼­¸íÇÑ ¹æ¸í·Ï. ¿¬ÇÕ´º½º

ÀÌ ´ëÅë·É°ú ¶Ç Âü¼®ÀÚµé°ú Å©·¹ÀÎÀ» ¹è°æÀ¸·Î ¼­¼­ ¡®¸¶½º°¡¡¯¸¦ ±¸È£·Î ¿ÜÄ¡¸ç ±â³ä»çÁøÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ±Ù¹«ÇÏ´Â ÇÑ±¹ÀÎ Á÷¿øµé°úµµ ¾Ç¼öÇÏ¸ç ¡°°í»ýÀÌ ¸¹´Ù¡±¸ç °Ý·ÁÇß´Ù.

¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¡®¹Ì±¹ Á¶¼±¾÷À» ´Ù½Ã À§´ëÇÏ°Ô(Make America Shipbuilding Great Again)¡¯¶ó´Â ÀÇ¹Ì·Î, ÇÑ¡¤¹Ì °ü¼¼Çù»ó °úÁ¤¿¡¼­ Å¸°á¿¡ ÇÙ½ÉÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¡®Ãë¾÷ÇÏ·Á¸é AI ¸¶À½ºÎÅÍ ¾ò¾î¾ß¡±¡¦ AI½Ã´ë°¡ µÚ¹Ù²Û Ã¤¿ë ½ÃÀå
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
¡°Áý¿¡ ¿Í´Þ¶ó¡± ½Å°í ÈÄ¡¦ ³²ÆíÀº »ç¸Á, ¾Æ³»´Â À§µ¶
¡°¿©ÀÚµµ ±º´ë °¡¾ßÁÒ¡±¡¦·¹½½¸µ Àü±¹ 1À§ ¿©ÀÚ ÃÊµî»ý ¡®È­Á¦¡¯
¡°ÁÁÀº ÆæÀÌ³×¿ä¡± Æ®·³ÇÁ µ¹¹ß ¿äÃ»¿¡ ì°´ëÅë·ÉÀÌ ÇÑ ÀÏ
³¢´Ï ¶§¿ì·¯ µé¾î°£ »§Áý¡¦ ¼Ò¹æ°üÀÌ ¿ïÄÀÇÑ ±î´ß [¾Æ»ì¼¼]
ì°, Æ®·³ÇÁ¿¡ ¡°ÇÇ½º¸ÞÀÌÄ¿ ÇÏ½Ã¸é, Àü ÆäÀÌ½º¸ÞÀÌÄ¿¡±
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶