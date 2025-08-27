¡°Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡Àü Áý ¾Õ¿¡ ¹ö¸®¼¼¿ä¡± Ãæ³²µµ, ¼ö°ÅÇÔ ¼³Ä¡ ¾÷¹«Çù¾à
Ãæ³²µµ´Â Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡ÀüÁ¦Ç°À» Áý ¾Õ¿¡ ¹«·á·Î ¹èÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀçÈ°¿ë Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ±â·Î Çß´Ù.
µµ´Â 27ÀÏ Ãæ³² ³í»ê½ÃÃ»¿¡¼ ÀÌ(E)-¼øÈ¯°Å¹ö³Í½º ´ëÇ¥¿Í ¡®Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡ÀüÁ¦Ç° ÀçÈ°¿ë ÃËÁø ¾÷¹« Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×°£ ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö µî Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡ÀüÀº 5°³ ÀÌ»óºÎÅÍ ¹«»óÀ¸·Î ¹èÃâÀÌ °¡´ÉÇß´Ù.
¶Ç ÀÎÅÍ³ÝÀÌ³ª ÀüÈ·Î Á¢¼ö ÈÄ ¹èÃâÇØ¾ß ÇÏ´Ù º¸´Ï ºÒ¹ýÅõ±â³ª ÀÏ¹Ý ¾²·¹±â·Î ¹èÃâµÇ´Â °æ¿ì°¡ Àæ¾Ò´Ù.
¾ÕÀ¸·Î´Â °øµ¿ÁÖÅÃ°ú ´Üµ¶ÁÖÅÃ ´ÜÁö¿¡ ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö µî Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡Àü°ú 1¡¤2Â÷ Æó¹èÅÍ¸® Àü¿ë ¼ö°ÅÇÔÀ» ¼³Ä¡ÇØ Á¤±âÀûÀ¸·Î ¼ö°ÅÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹ÚÁ¤ÁÖ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç´Â ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î ¼ÒÁßÇÑ ÀÚ¿ø Áß ÇÏ³ªÀÎ Áß¡¤¼ÒÇü Æó°¡ÀüÀ» Àü¿ë ¼ö°ÅÇÔ¿¡ °£ÆíÇÏ°Ô ¹èÃâÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
