´ëÇÑÇ×°ø¡¤¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø, ÆóÀ¯´ÏÆûÀ» ÆÄ¿ìÄ¡·Î ¾÷»çÀÌÅ¬¸µ

´ëÇÑÇ×°øÀº ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø°ú ÇÔ²² ¾÷»çÀÌÅ¬¸µ º¸Á¶¹èÅÍ¸® ÆÄ¿ìÄ¡¸¦ Á¦ÀÛÇØ ÆÇ¸ÅÇÏ°í, ¼öÀÍ±Ý Àü¾×À» Æ÷ÇÔÇÑ ±âºÎ±ÝÀ» »ç´Ü¹ýÀÎ ¼Ò¹æ°¡Á·Èñ¸Á³ª´®¿¡ Àü´ÞÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
´ëÇÑÇ×°ø°ú ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°øÀº ¾ç»ç °´½Ç½Â¹«¿ø ÆóÀ¯´ÏÆû°ú ¼Ò¹æ°ü Æó¹æÈº¹À» È°¿ëÇØ º¸Á¶¹èÅÍ¸® ÆÄ¿ìÄ¡ 1000°³¸¦ Á¦ÀÛÇÏ°í ÀÓÁ÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ç³» ¾÷»çÀÌÅ¬¸µ ±âºÎ Ä·ÆäÀÎÀ» ¿¾ú´Ù. ÆÄ¿ìÄ¡´Â ¿Èê ¸¸¿¡ ¿ÏÆÇµÆ´Ù. ÆÇ¸Å ¼öÀÍ±Ý 1500¸¸¿ø¿¡ ´õÇØ ´ëÇÑÇ×°øÀÌ °°Àº ±Ý¾×À» Ãß°¡·Î Ãâ¿¬ÇØ ÃÑ 3000¸¸¿øÀ» ±âºÎ±ÝÀ¸·Î ¸¶·ÃÇß´Ù.
±âºÎ±Ý Àü´Þ½ÄÀº Áö³ 26ÀÏ ¼¿ï °¼±¸ ´ëÇÑÇ×°ø º»»ç¿¡¼ ¿·È´Ù. Çà»ç¿¡´Â Áö»óÈÖ ´ëÇÑÇ×°ø »çÈ¸ºÀ»ç´Ü ¿î¿µÀ§¿øÀå, Á¤¼º¿ø ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø HR ´ã´ç ¼ö¼®ºÎÀå, ¹ÚÇö¼÷ ¼Ò¹æ°¡Á·Èñ¸Á³ª´® °¡Á·´ëÇ¥ µî ÁÖ¿ä °ü°èÀÚ°¡ Âü¼®Çß´Ù. ¼Ò¹æ°¡Á·Èñ¸Á³ª´®Àº ¼øÁ÷ µîÀ¸·Î ¼Ò¹æ°ü °¡Á·À» ÀÒÀº À¯°¡Á·°ú ÀÚ³àµéÀÇ ½É¸®¡¤°æÁ¦Àû ¾ÈÁ¤À» Áö¿øÇÏ´Â ¼Ò¹æÃ» ¼Ò¼Ó À¯°¡Á· Áö¿ø Àç´ÜÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ Á¦ÀÛÇÑ º¸Á¶¹èÅÍ¸® ÆÄ¿ìÄ¡´Â ¼Ò¹æ°ü Æó¹æÈº¹À» ³»ÇÇ·Î È°¿ëÇØ ¹æ¿° È¿°ú°¡ ¶Ù¾î³ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ¼Ò¹æ°ü ¹æÈº¹ ¼ÒÀç·Î Á¦ÀÛµÈ ÆÄ¿ìÄ¡´Â Áö³ 3¿ù ¼Ò¹æÀç³º»ºÎ ÁÖ°ü ¿ÆøÁÖ Å×½ºÆ®¿¡¼ È¿°ÀÌ ¹ÛÀ¸·Î »õ¾î ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â µî ¾ÈÀü¼ºÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.
´ëÇÑÇ×°ø °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø ±âºÎ´Â ÃÖ±Ù ÀÕµû¸£´Â º¸Á¶¹èÅÍ¸® ±â³» ¼ÒÁö ¹®Á¦¸¦ È¯±âÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ ¾ç»ç ÀÓÁ÷¿øÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇØ ¸¶·ÃÇß´Ù´Â µ¥ ÀÇÀÇ°¡ Å©´Ù¡±¸ç ¡°´ëÇÑÇ×°ø°ú ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°øÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ ¾ÈÀüÇÑ ÇÏ´ÃÀ» ¸¸µå´Â °øµ¿ »çÈ¸°øÇå È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. <»çÁø=´ëÇÑÇ×°ø Á¦°ø>
±ÇÇö±¸ ±âÀÚ stoweon@kmib.co.kr
