Æ®·³ÇÁ, ¿¬ÁØ°ú ÀÌ»ç ÇØÀÓ ¹®Á¦·Î Á¤¸é Ãæµ¹¡¦111³â µÈ µ¶¸³¼º Èçµå³ª
1913³â ¼³¸³µÈ ¿¬ÁØ ¿ª»ç»ó, ÀÌ»ç ÇØÀÓ ½Ãµµ Àü·Ê ¾ø¾î
Æ®·³ÇÁ ¡°Äî ÀÌ»ç, ¾î¶² À§¹ÝÇß´Ù¡±
Äî ÀÌ»ç ¡°ÀÓ±â ÁöÅ³ °Í¡± ¹Ý¹ß
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ±Ý¸® ÀÎÇÏ µîÀ» µÎ°í ¸¶ÂûÀ» ºú¾î¿Â ¿¬¹æÁØºñÁ¦µµ(Fed¡¤¿¬ÁØ)¿Í ÀÌ»ç ÇØÀÓ ¹®Á¦·Î ´Ù½Ã Á¤¸éÃæµ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ®·³ÇÁ´Â ¸®»ç Äî ¿¬ÁØ ÀÌ»ç°¡ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ »ç±â ÇøÀÇ·Î Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀÚ ÇØÀÓ ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Âµ¥ ±ÇÇÑ ³²¿ë ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ³´Ù. Áß¾ÓÀºÇàÀÎ ¿¬ÁØÀÇ µ¶¸³¼ºÀÌ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ Äî ÀÌ»ç¸¦ °Ü³ÉÇØ ¡°±×°¡ ¾î¶² À§¹ÝÀ» ÇÑ °Í °°´Ù. Æ¯È÷ ±× À§¹ÝÀº Àý´ë ÀÖ¾î¼´Â ¾È µÈ´Ù¡±¸ç ¡°±×´Â ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ(mortgages)À» °üÇÒÇÏ´Â À§Ä¡¿¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿ì¸®´Â 100% Èì°á ¾ø´Â ÀÎ¹°ÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö¸¸ ±×´Â ±×·¸Áö ¾ÊÀº °Í °°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿¬¹æÁÖÅÃ±ÝÀ¶Ã»(FHFA)Àº Äî ÀÌ»ç°¡ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ »ç±â ÇøÀÇ°¡ ÀÖ´Ù¸ç ÃÖ±Ù ¹ý¹«ºÎ¿¡ ¼ö»ç ÀÇ·ÚÇß´Ù. Àª¸®¾ö Ç®Æ® ÁÖÅÃ±ÝÀ¶Ã»ÀåÀº Æ®·³ÇÁ°¡ ÀÓ¸íÇÑ Ãæ¼ºÆÄ·Î ¹Ý(Úã) Æ®·³ÇÁ ÀÎ»çµéÀÇ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ °ü·Ã ¼·ù¸¦ Á¶»çÇØ¿Ô°í Äî ÀÌ»ç¸¦ Àû¹ßÇØ³Â´Ù. Äî ÀÌ»ç°¡ ¿¬ÁØ ÀÌ»ç°¡ µÇ±â ÀüÀÎ 2021³â µÎ Ã¤ÀÇ ¼·Î ´Ù¸¥ ºÎµ¿»êÀ» ¡®°ÅÁÖÁö¡¯·Î ÇãÀ§ ½Å°íÇØ ´ëÃâÀ» À¯¸®ÇÏ°Ô ¹ÞÀ¸·Á°í Çß´Ù´Â ÇøÀÇ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Äî ÀÌ»ç´Â ¾ÆÁ÷ ±â¼Òµµ µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â Àü³¯ Çå¹ý 2Á¶¿Í 1913³â ¿¬ÁØ¹ýÀÌ ºÎ¿©ÇÑ ±ÇÇÑ¿¡ µû¶ó Äî ÀÌ»ç¸¦ ÀÌ»çÁ÷¿¡¼ Áï°¢ ÇØÀÓÇÑ´Ù°í ¹àÈ÷¸é¼ ÇØÀÓ Åëº¸ ¼ÇÑÀ» Æ®·ç½º¼Ò¼È¿¡ °ø°³Çß´Ù. ¿¬ÁØÀÌ 1913³â 12¿ù ¼³¸³µÈ ÀÌÈÄ 111³â ¿ª»ç»ó ÀÌ·± ÇØÀÓ ½Ãµµ´Â Àü·Ê°¡ ¾ø´Ù.
·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀº ¡°1913³â ¿¬¹æÁØºñ¹ýÀº ¡®Á¤´çÇÑ »çÀ¯¡¯°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì ÇöÁ÷ ÀÌ»ç¸¦ ÇØÀÓÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çã¿ëÇÑ´Ù¡±¸é¼µµ ¡°Áö±Ý±îÁö ±× ±ÇÇÑÀº ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸¥ ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉµéÀº ÅëÈ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ º¸ÀåÇÏ±â À§ÇØ ¿¬ÁØ¿¡ ´ëÇØ ´ëÃ¼·Î °£¼·ÇÏÁö ¾Ê´Â ÅÂµµ¸¦ º¸¿©¿Ô´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
Äî ÀÌ»ç´Â Æ®·³ÇÁÀÇ Á¶Ä¡°¡ ¹ýÀû ±Ù°Å°¡ ¾ø´Ù¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ÀÓ±âÀÎ 2038³â±îÁö ÀÚ¸®¸¦ ÁöÅ°°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. Äî ÀÌ»ç´Â ¼º¸í¿¡¼ ¡°Æ®·³ÇÁ´Â ¹ýÀûÀ¸·Î Á¸ÀçÇÏÁöµµ ¾Ê´Â »çÀ¯¸¦ ±Ù°Å·Î ³ª¸¦ ÇØ°íÇß´Ù°í ÁÖÀåÇßÀ¸³ª, ±×¿¡°Ô´Â ±×·¯ÇÑ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°³ª´Â »çÀÓÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. º¯È£ÀÎ Ãøµµ CNN¿¡ ¡°Æ®·³ÇÁ´Â ¸®»ç ÄîÀ» ÇØÀÓÇÒ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù. ¿ì¸®´Â ±×(Æ®·³ÇÁ)°¡ ½ÃµµÇÑ ºÒ¹ýÀû ÇàÀ§¸¦ ¸·´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç Á¶Ä¡¸¦ ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¼Ò¼Û ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù.
¿¬ÁØµµ ÀÌ³¯ ¼º¸í¿¡¼ ¡°ÀÌ»çµé¿¡ ´ëÇÑ Àå±â°£ÀÇ ÀÓ±â¿Í ÇØÀÓ Á¦ÇÑÀº Áß¿äÇÑ ¾ÈÀüÀåÄ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ¸ç ÅëÈÁ¤Ã¥ °áÁ¤ÀÌ µ¥ÀÌÅÍ, °æÁ¦ ºÐ¼®, ±×¸®°í ¹Ì±¹ ±¹¹ÎÀÇ Àå±âÀû ÀÌÀÍ¿¡ ±â¹ÝÀ» µÎµµ·Ï º¸ÀåÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿¬ÁØÀº ¹ý¿¡ Á¤ÇØÁø ´ë·Î ±× ÀÓ¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â ÀÌ¹ø ÇØÀÓ ½Ãµµ°¡ µ¶¸³ÀûÀÎ Áß¾ÓÀºÇàÀÎ ¿¬ÁØÀ» ÁÂ¿ìÇÏ·Á´Â ¶æÀÌ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ¼û±âÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Æ®·³ÇÁ´Â ¡°¿ì¸®´Â °ð (¿¬ÁØ¿¡¼) ´Ù¼ö¸¦ °®°Ô µÉ °ÍÀÌ¸ç, ¿ì¸®°¡ ´Ù¼ö¸¦ È®º¸ÇÏ¸é ¾ÆÁÖ ÈÇ¸¢ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Æ®·³ÇÁ°¡ Äî ÀÌ»ç¸¦ ÇØÀÓÇÏ°í Ãæ¼ºÆÄ¸¦ ¾ÉÈ÷¸é ¿¬ÁØ ÀÌ»ç 7¸í Áß 4¸íÀ» ÀÚ½ÅÀÌ ÀÓ¸íÇÑ ÀÎ»ç·Î Ã¤¿ì°Ô µÈ´Ù. ¿ù½ºÆ®¸®Æ®Àú³ÎÀº Æ®·³ÇÁ°¡ Äî ÀÌ»çÀÇ ÈÄÀÓÀ¸·Î ½ºÆ¼ºì ¸¶ÀÌ·± ¹é¾Ç°ü °æÁ¦ÀÚ¹®À§¿øÀå°ú µ¥ÀÌºñµå ¸ÈÆÐ½º Àü ¼¼°èÀºÇà(WB) ÃÑÀç¸¦ ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. Æ®·³ÇÁ´Â ±×µ¿¾È ¿¬ÁØ¿¡ ±Ý¸® ÀÎÇÏ ¾Ð¹ÚÀ» ÇØ¿ÔÁö¸¸ Á¦·Ò ÆÄ¿ù ÀÇÀåÀº ±Ý¸®¸¦ µ¿°áÇÏ¸é¼ °¥µîÀÌ °è¼ÓµÆ´Ù.
¿ö½ÌÅÏ=ÀÓ¼º¼ö Æ¯ÆÄ¿ø joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç