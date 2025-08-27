»ê»çÅÂ ´ëÀÀ ±â¼ú °³¹ßÇÑ´Ù¡¦Ãæ³²µµ¡¤ÅõºñÀ¯´ÏÄÜ, ¾÷¹«Çù¾à
Ãæ³²µµ°¡ ¹Î°£±â¾÷°ú ¼ÕÀâ°í »ê»çÅÂ ÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇÑ Ã·´Ü ±â¼ú°³¹ß¿¡ ³ª¼±´Ù.
µµ´Â Ãµ¾È½Ã ¼ÒÀç ±â¾÷ ÅõºñÀ¯´ÏÄÜ°ú ¡®ÃæÃ»³²µµ »ê»çÅÂ ÇöÀå ´ëÀÀ ±â¼ú °³¹ß¡¯ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀº »ê¸²Ã» °ø¸ð»ç¾÷ ¼±Á¤À¸·Î ÃßÁøÇÏ´Â »ê»çÅÂ ´ëÀÀ ±â¼ú °³¹ßÀ» º»°ÝÈÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
µµ¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù 10³â°£ ±âÈÄº¯È·Î ÁýÁßÈ£¿ì°¡ Àæ¾ÆÁö¸é¼ »ê»çÅÂ ÇÇÇØ °Ç¼ö´Â ¿¬Æò±Õ 651°Ç¿¡¼ 2232°ÇÀ¸·Î 3.4¹è Áõ°¡Çß´Ù.
Ãæ³²¿¡¼µµ ¸Å³â ÁýÁßÈ£¿ì·Î »ê»çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇÏ¸é¼ ÀÎ¸í ÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¸£°í ÀÖ´Ù.
Áö³ÇØ 7¿ù Ãæ³² ±Ý»ê±º Áø»ê¸é Áö¹æ¸®¿¡¼ »ê»çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇØ ÀÎ±Ù ÁÖÅÃ¿¡ ÀÖ´ø A¾¾(66)°¡ »ç¸ÁÇß´Ù.
¾Õ¼ 2023³â 7¿ù¿¡µµ ³í»ê ½Ã¸³³³°ñ´ç¿¡ »ê»çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇØ ¹æ¹®°´ 4¸íÀÌ ¸Å¸ôµÆ°í ÀÌ °¡¿îµ¥ 2¸íÀÌ »ç¸ÁÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
Áö³´Þ 17ÀÏ Ã»¾ç±º ´ëÄ¡¸é ÁÖÁ¤¸®¿¡¼± »ê»çÅÂ·Î 2¸íÀÌ ¸Å¸ôµÆ´Ù°¡ ¼Ò¹æ´ç±¹¿¡ ÀÇÇØ ±¸Á¶µÇ±âµµ Çß´Ù.
µµ´Â »ê»çÅÂ ÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¸£ÀÚ 2029³â±îÁö ´ö»ê, Ä¥°©»ê, ´ëµÐ»ê µî Áö¿ª µµ¸³°ø¿ø 3°÷¿¡ 50¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇØ »ê»çÅÂ ÇöÀå ´ëÀÀ ±â¼ú °³¹ß »ç¾÷À» ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù.
ÁÖ¿ä ±â¼ú °³¹ß ³»¿ëÀº ÀÎ°øÁö´É µå·Ð ±â¹Ý ±ä±Þ Åë½Å¸Á ±¸Ãà, Å¬¶ó¿ìµå ±â¹Ý »ê»çÅÂ ÇöÀå ´ëÀÀ ¸ð´ÏÅÍ¸µ ÇÃ·§Æû °³¹ß, ÀÎ°øÁö´É Á¶³ÀÚ À§Ä¡ Å½Áö ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà µîÀÌ´Ù.
¾ÕÀ¸·Î »ê»çÅÂ ¹ß»ý ½Ã Åë½Å¸Á°ú Àü·Â¸ÁÀÌ ²÷¾îÁ®µµ ±ä±Þ Åë½Å¸Á Àü¿ë µå·ÐÀÌ Ãâµ¿ÇØ ÀÌµ¿Çü ¾ÈÅ×³ª ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í, ½Ç½Ã°£À¸·Î §¯ ¼öÁØÀÇ À§Ä¡ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¹«ÀÎ µå·Ð°ú ÀÎ°øÁö´É ºÐ¼®À» ÅëÇÑ »ê»çÅÂ Ãë¾àÁö¿ª »çÀü °ü¸®µµ °¡´ÉÇØÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
µµ´Â ÅõºñÀ¯´ÏÄÜ, ÄÉÀÌÆ¼(KT), Ãæ³²´ë µî°ú ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀ» ±¸¼ºÇØ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í, Åë½Å ±â¼ú, ÀÎ°øÁö´É ºÐ¼®, ÁöÇü ¿¬±¸¸¦ Á¾ÇÕÇÑ ÅëÇÕ ÇØ°áÃ¥À» °³¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
µµ °ü°èÀÚ´Â ¡°¹Î°£°ú °ø°øÀÌ ÈûÀ» ÇÕÃÄ Ã·´Ü ±â¼ú·Î »ê»çÅÂ ÇÇÇØ¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í µµ¹ÎÀÇ »ý¸í°ú ¾ÈÀüÀ» ÁöÅ³ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» °è±â·Î Àç³ ´ëÀÀÀÇ »õ·Î¿î ÀåÀ» ¿°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
È«¼º=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
