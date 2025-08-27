[Á¤Áö¿øÀÇ ÇÇºÎÀÌ¾ß±â] Á¼½Ò¿©µå¸§, ÃÊ±â ´ëÀÀÀÌ °¡Àå Áß¿ä
ÀÛÁö¸¸ ÇÇºÎ °Ç° °æ°í ½ÅÈ£
¹æÄ¡ÇÏ¸é ¿°Áõ¼º ¿©µå¸§ µî Å« ¹®Á¦·Î ¹øÁ®
°Å¿ï ¼Ó ÇÇºÎ¸¦ º¸´Ù°¡ ÀÛ°í ¿Àµ¹Åäµ¹ÇÑ ¾Ë°»ÀÌ¸¦ ¹ß°ßÇÏ¸é ½Å°æÀÌ ¾²ÀÎ´Ù. Å©Áöµµ, ºÓÁöµµ ¾ÊÁö¸¸, ÇÇºÎ °áÀ» ¸ÁÄ¡°í ¸ÞÀÌÅ©¾÷À» ÇØµµ ¸Å²öÇÏÁö ¾Ê°Ô ¸¸µç´Ù. ¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ ¡°Á¶±Ý ÀÖÀ¸¸é »ç¶óÁö°ÚÁö¡± ÇÏ°í ¹æÄ¡ÇÏ´Ù°¡, °ò¾Æ ¿À¸¥ È³ó¼º ¿©µå¸§À¸·Î ¾ÇÈÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀûÁö ¾Ê´Ù. Á¼½Ò ¿©µå¸§Àº ¿©µå¸§ÀÇ ¾¾¾Ñ°ú °°Àº ´Ü°èÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¿øÀÎÀ» ¾Ë°í ÃÊ±â¿¡ °ü¸®ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù.
Á¼½Ò ¿©µå¸§ÀÇ °¡Àå ÈçÇÑ ¿øÀÎÀº ¸ð°øÀÌ ¸·È÷´Â °ÍÀÌ´Ù. ÇÇºÎ´Â ÇÏ·ç 24½Ã°£ ³»³» »õ·Î¿î ¼¼Æ÷¸¦ ¸¸µé°í ¿À·¡µÈ °¢ÁúÀ» ¶³¾î¶ß¸°´Ù. ÇÏÁö¸¸ °¢ÁúÀÌ Á¦¶§ Å»¶ôÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸ð°ø ÀÔ±¸°¡ ¶Ñ²±Ã³·³ ¸·È÷°í, ±× ¾È¿¡ ÇÇÁö°¡ °¤Èù´Ù. ÀÌ·¸°Ô »ý±ä °ÍÀÌ Æó¼â¸éÆ÷, Áï Á¼½Ò ¿©µå¸§ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Áö¼ºÀÌ³ª º¹ÇÕ¼º ÇÇºÎ¿¡¼´Â ÇÇÁö ºÐºñ·®ÀÌ ¸¹¾Æ Á¼½Ò ¿©µå¸§ÀÌ ´õ ½±°Ô ³ªÅ¸³´Ù.
È£¸£¸ó º¯Èµµ Áß¿äÇÑ ¿øÀÎÀÌ´Ù. »çÃá±â, »ý¸® ÀüÈÄ, ½ºÆ®·¹½º°¡ ½ÉÇÒ ¶§ È£¸£¸ó ºÐºñ°¡ Áõ°¡ÇÑ´Ù. ÀÌ È£¸£¸óÀº ÇÇÁö¼±À» ÀÚ±ØÇØ ±â¸§ ºÐºñ¸¦ ´Ã¸°´Ù. ÇÇÁö ºÐºñ°¡ ¸¹¾ÆÁø »óÅÂ¿¡¼ °¢Áú °ü¸®°¡ Á¦´ë·Î µÇÁö ¾ÊÀ¸¸é Á¼½Ò ¿©µå¸§ÀÌ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ´Ã¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÈÀåÇ°°ú ¼¼¾È ½À°üµµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù. À¯ºÐÀÌ ¸¹Àº Å©¸²ÀÌ³ª ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏ, ¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏÃ³·³ ¸ð°øÀ» ¸·´Â ¼ººÐÀÌ µé¾î°£ Á¦Ç°Àº Á¼½Ò ¿©µå¸§À» ¾ÇÈ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Ù. ¸ÞÀÌÅ©¾÷ ÀÜ¿©¹°ÀÌ³ª ¼±Å©¸²ÀÌ ÇÇºÎ¿¡ ³²¾Æ ÀÖ´Â °Íµµ ¹®Á¦´Ù. ¹Ý´ë·Î ¼¼Á¤·ÂÀÌ Áö³ªÄ¡°Ô °ÇÑ Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÏ¸é ÇÇºÎ Àåº®ÀÌ ¼Õ»óµÇ°í, ÀÌ¸¦ È¸º¹ÇÏ±â À§ÇØ ÇÇÁö ºÐºñ°¡ ¿ÀÈ÷·Á Áõ°¡ÇÏ´Â ¾Ç¼øÈ¯ÀÌ »ý±ä´Ù.
»ýÈ°È¯°æ°ú ÀÛÀº ½À°üµéµµ ¿øÀÎÀÌ´Ù. ´þ°í ½ÀÇÑ È¯°æ¿¡¼´Â ¶¡°ú ÇÇÁö°¡ ¸ð°øÀ» ½±°Ô ¸·´Â´Ù. ¸ÅÀÏ »ç¿ëÇÏ´Â º£°³¿Í ¼ö°ÇÀÌ ¼¼±Õ¿¡ ¿À¿°µÇ¾î ÀÖÀ¸¸é ÇÇºÎ¿¡ ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ÀÚ±ØÀÌ °¡ÇØÁø´Ù. ¸¶½ºÅ©¸¦ Àå½Ã°£ Âø¿ëÇÏ°Å³ª ¼Õ, ¸Ó¸®Ä«¶ôÀÌ ÀÚÁÖ ¾ó±¼¿¡ ´ê´Â ½À°üµµ Á¼½Ò ¿©µå¸§ ¹ß»ýÀ» µ½´Â´Ù.
ÇÇºÎ Àç»ý ¼ÓµµÀÇ ºÒ±ÕÇüµµ ¿øÀÎÀÌ µÈ´Ù. ÇÇºÎ°¡ ³Ê¹« »¡¸® Àç»ýµÇ¸é °¢ÁúÀÌ °úµµÇÏ°Ô ½×ÀÌ°í, ¹Ý´ë·Î Àç»ýÀÌ ´À¸®¸é ¿À·¡µÈ °¢ÁúÀÌ ÇÇºÎ¿¡ ³²´Â´Ù. °Ç°ÇÑ ÇÇºÎÀÇ Àç»ý ÁÖ±â´Â ¾à 28ÀÏÀÌÁö¸¸ ³ªÀÌ, »ýÈ°½À°ü, ÇÇºÎ »óÅÂ¿¡ µû¶ó Å©°Ô ´Þ¶óÁø´Ù. ÀÌ ÁÖ±â°¡ ÈåÆ®·¯Áö¸é ¸ð°øÀÌ ¸·È÷°í Á¼½Ò ¿©µå¸§ÀÌ »ý±â±â ½±´Ù.
Á¼½Ò ¿©µå¸§Àº ÃÊ±â¿¡ °ü¸®ÇÏ¸é ¾ÇÈ ¾øÀÌ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÁÖ 1~2È¸ Á¤µµÀÇ ÈÇÐÀû °¢Áú Á¦°Å(AHA, BHA)·Î °¢ÁúÀ» Á¤¸®ÇÏ°í, ´Ï¾Æ½Å¾Æ¸¶ÀÌµå³ª ·¹Æ¼³ëÀÌµåÃ³·³ ÇÇÁö ºÐºñ¸¦ Á¶ÀýÇÏ´Â ¼ººÐÀ» È°¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
ÇÏ·ç 2È¸ ¼øÇÑ Å¬·»Àú·Î ¼¼¾ÈÇÏ°í, ¸ÞÀÌÅ©¾÷°ú ¼±Å©¸² ÀÜ¿©¹°À» ¿ÏÀüÈ÷ Á¦°ÅÇØ¾ß ÇÑ´Ù. º£°³¿Í ¼ö°ÇÀ» ÀÚÁÖ ¼¼Å¹ÇÏ°í, ¼ÕÀ¸·Î ¾ó±¼À» ¸¸Áö´Â ½À°üÀ» ÁÙÀÌ¸ç, ¸¶½ºÅ©´Â Ã»°áÇÏ°Ô ±³Ã¼ÇÏ´Â °ÍÀÌ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
Á¼½Ò ¿©µå¸§Àº ÀÛÁö¸¸ ÇÇºÎ °Ç°ÀÇ °æ°í ½ÅÈ£ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ÀÛÀº ¾¾¾ÑÀ» ¹æÄ¡ÇÏ¸é ¿°Áõ¼º ¿©µå¸§ÀÌ¶ó´Â Å« ¹®Á¦·Î ¹øÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ¿©µå¸§ ÈäÅÍ´Â ÇÑ ¹ø »ý±â¸é µÇµ¹¸®±â ¾î·Á¿ì¹Ç·Î, ÀÛÀ» ¶§ Àâ´Â °ÍÀÌ °¡Àå Çö¸íÇÑ °ü¸® ¹æ¹ýÀÌ´Ù.
Á¤Áö¿ø(¸¶ÀÌ¹ÌÀÇ¿ø ´ëÇ¥¿øÀå/ÇÇºÎ°ú)
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç