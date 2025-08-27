½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´ë±¸°æÂûÃ» ¡®´ë±¸POL È«º¸ ¼­Æ÷ÅÍÁî 1±â¡¯ ¹ß´ë½Ä

ÀÔ·Â:2025-08-27 14:05
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤
´ë±¸°æÂûÃ»Àº ½Ã¹Îµé°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» °­È­ÇÏ°í ÁÖ¿ä Ä¡¾È Á¤Ã¥À» È¿°úÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ±â À§ÇØ 27ÀÏ ¡®´ë±¸POL È«º¸ ¼­Æ÷ÅÍÁî 1±â¡¯ ¹ß´ë½ÄÀ» ¿­°í È°µ¿À» °ø½ÄÈ­Çß´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ ¼±¹ßµÈ 50¸íÀÇ ¼­Æ÷ÅÍÁîµéÀº ÃÖ±Ù °æÂûÀÌ ÁßÁ¡ ÃßÁø ÁßÀÎ 3´ë ±âÃÊÁú¼­(±³Åë¡¤»ýÈ°¡¤¼­¹Î°æÁ¦) È®¸³°ú ´ÙÁßÇÇÇØ»ç±â ¿¹¹æ µî¿¡ °üÇÑ È«º¸ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ¿¡ Àû±Ø Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌµéÀº °æÂû°ú ½Ã¹ÎÀ» ¿¬°áÇÏ´Â ¼ÒÅëÀÇ °¡±³·Î½á Ä¡¾È Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÇ °ø°¨°ú ÀÌÇØ¸¦ ³ô¿©³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¼­Æ÷ÅÍÁî´Â »çÁø¡¤¿µ»ó ÃÔ¿µÀ» ºñ·ÔÇØ »ý¼ºÇü ÀÎ°øÁö´É(AI)À» È°¿ëÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ°Å³ª º»ÀÎ °èÁ¤ÀÇ SNS ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ ÀÏ¹Ý ½Ã¹ÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¸ðÁýÇß´Ù. 10´ë¿¡¼­ 60´ë±îÁö ³ªÀÌ¿Í ¼ºº°ÀÌ °ñ°í·ç ºÐÆ÷µÅ ÀÖ´Ù.

´ë±¸°æÂûÃ»Àº ¾ÕÀ¸·Î ¼­Æ÷ÅÍÁîµéÀÌ °¢ÀÚÀÇ °³¼º°ú Ã¢ÀÇ¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Ã¹Î ´«³ôÀÌ¿¡ ¸Â´Â »ýµ¿°¨ ÀÖ°í Ä£±ÙÇÑ È«º¸ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯Æ©ºê, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ µîÀ» ÅëÇÑ ¼ôÆû Çü½ÄÀÇ ¿µ»ó µî ÃÖ½Å Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃá ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé¾î ´Ù¾çÇÑ SNS Ã¤³Î°ú ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ È®»ê½ÃÄÑ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ½ÂÇù ´ë±¸°æÂûÃ»ÀåÀº ¡°Ä¡¾ÈÇàÁ¤¿¡ ÀÖ¾î °ø±ÞÀÚÀû ½Ã°¢À» Å»ÇÇÇØ ¼ö¿äÀÚÀÎ ½Ã¹ÎÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ´Â È«º¸ÀÇ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¼­Æ÷ÅÍÁî ¿î¿µÀ» ÅëÇØ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ´õ¿í ±Í ±â¿ïÀÌ°í ¿ä±¸¿¡ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ÀÀ´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ë±¸°æÂûÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
³¢´Ï ¶§¿ì·¯ µé¾î°£ »§Áý¡¦ ¼Ò¹æ°üÀÌ ¿ïÄÀÇÑ ±î´ß [¾Æ»ì¼¼]
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶