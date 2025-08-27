´ë±¸°æÂûÃ»Àº ½Ã¹Îµé°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» °ÈÇÏ°í ÁÖ¿ä Ä¡¾È Á¤Ã¥À» È¿°úÀûÀ¸·Î È«º¸ÇÏ±â À§ÇØ 27ÀÏ ¡®´ë±¸POL È«º¸ ¼Æ÷ÅÍÁî 1±â¡¯ ¹ß´ë½ÄÀ» ¿°í È°µ¿À» °ø½ÄÈÇß´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¼±¹ßµÈ 50¸íÀÇ ¼Æ÷ÅÍÁîµéÀº ÃÖ±Ù °æÂûÀÌ ÁßÁ¡ ÃßÁø ÁßÀÎ 3´ë ±âÃÊÁú¼(±³Åë¡¤»ýÈ°¡¤¼¹Î°æÁ¦) È®¸³°ú ´ÙÁßÇÇÇØ»ç±â ¿¹¹æ µî¿¡ °üÇÑ È«º¸ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ¿¡ Àû±Ø Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌµéÀº °æÂû°ú ½Ã¹ÎÀ» ¿¬°áÇÏ´Â ¼ÒÅëÀÇ °¡±³·Î½á Ä¡¾È Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÇ °ø°¨°ú ÀÌÇØ¸¦ ³ô¿©³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼Æ÷ÅÍÁî´Â »çÁø¡¤¿µ»ó ÃÔ¿µÀ» ºñ·ÔÇØ »ý¼ºÇü ÀÎ°øÁö´É(AI)À» È°¿ëÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ°Å³ª º»ÀÎ °èÁ¤ÀÇ SNS ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ¿î¿µ ÁßÀÎ ÀÏ¹Ý ½Ã¹ÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¸ðÁýÇß´Ù. 10´ë¿¡¼ 60´ë±îÁö ³ªÀÌ¿Í ¼ºº°ÀÌ °ñ°í·ç ºÐÆ÷µÅ ÀÖ´Ù.
´ë±¸°æÂûÃ»Àº ¾ÕÀ¸·Î ¼Æ÷ÅÍÁîµéÀÌ °¢ÀÚÀÇ °³¼º°ú Ã¢ÀÇ¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Ã¹Î ´«³ôÀÌ¿¡ ¸Â´Â »ýµ¿°¨ ÀÖ°í Ä£±ÙÇÑ È«º¸ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯Æ©ºê, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ µîÀ» ÅëÇÑ ¼ôÆû Çü½ÄÀÇ ¿µ»ó µî ÃÖ½Å Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃá ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¸µé¾î ´Ù¾çÇÑ SNS Ã¤³Î°ú ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ È®»ê½ÃÄÑ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ½ÂÇù ´ë±¸°æÂûÃ»ÀåÀº ¡°Ä¡¾ÈÇàÁ¤¿¡ ÀÖ¾î °ø±ÞÀÚÀû ½Ã°¢À» Å»ÇÇÇØ ¼ö¿äÀÚÀÎ ½Ã¹ÎÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ´Â È«º¸ÀÇ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¼Æ÷ÅÍÁî ¿î¿µÀ» ÅëÇØ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿¡ ´õ¿í ±Í ±â¿ïÀÌ°í ¿ä±¸¿¡ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ÀÀ´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ë±¸°æÂûÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
