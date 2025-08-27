ÀÎÃµ ¼®¸ð´ë±³ ½ÇÁ¾ 20´ë, ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ß
ÀÎÃµ ¼®¸ð ´ë±³¿¡ Â÷·®À» ¼¼¿öµÐ Ã¤ »ç¶óÁ³´ø 20´ë ³²¼ºÀÌ ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù.
27ÀÏ ÀÎÃµÇØ¾ç°æÂû¼¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã15ºÐ °È±º »ï»ê¸é ÇØ»ó¿¡¼ ¹ÙÀ§ ÂÊ¿¡ »ç¶÷ÀÌ ¾²·¯Á® ÀÖ´Ù´Â ¾î¹ÎÀÇ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù.
ÇØ°æÀº ÇöÀå¿¡ ±¸Á¶´ë¸¦ ÅõÀÔÇØ 20´ë ³²¼ºÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇß´Ù.
ÇØ°æÀº ¼ö½ÀÇÑ ½Ã½Å°ú Áö³ 24ÀÏ ¼®¸ð ´ë±³¿¡ Â÷·®À» ¼¼¿öµÎ°í »ç¶óÁø ³²¼º A¾¾ÀÇ ½Å¿øÀÌ ÀÏÄ¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇß´Ù.
ÇØ°æ°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ´ç½Ã A¾¾°¡ ±³·®¿¡¼ Ãß¶ôÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÎ±Ù ÇØ»ó¿¡ ¼ö»ö ÀÛ¾÷À» ÀÌ¾î¿Ô´Ù.
ÇØ°æ °ü°èÀÚ´Â ¹üÁË ÇøÀÇÁ¡Àº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ ºÎ°Ë ÀÇ·Ú´Â °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.
¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç