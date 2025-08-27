ÀÎÃµ ¼®¸ð´ë±³ ½ÇÁ¾ 20´ë, ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ß

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 08:29
¼öÁ¤:2025-08-27 08:32
ÀÎÃµ ¼®¸ð ´ë±³¿¡ Â÷·®À» ¼¼¿öµÐ Ã¤ »ç¶óÁ³´ø 20´ë ³²¼ºÀÌ ÀÌÆ² ¸¸¿¡ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù.

27ÀÏ ÀÎÃµÇØ¾ç°æÂû¼­¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã15ºÐ °­È­±º »ï»ê¸é ÇØ»ó¿¡¼­ ¹ÙÀ§ ÂÊ¿¡ »ç¶÷ÀÌ ¾²·¯Á® ÀÖ´Ù´Â ¾î¹ÎÀÇ ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù.

ÇØ°æÀº ÇöÀå¿¡ ±¸Á¶´ë¸¦ ÅõÀÔÇØ 20´ë ³²¼ºÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇß´Ù.

ÇØ°æÀº ¼ö½ÀÇÑ ½Ã½Å°ú Áö³­ 24ÀÏ ¼®¸ð ´ë±³¿¡ Â÷·®À» ¼¼¿öµÎ°í »ç¶óÁø ³²¼º A¾¾ÀÇ ½Å¿øÀÌ ÀÏÄ¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇß´Ù.

ÇØ°æ°ú ¼Ò¹æ ´ç±¹Àº ´ç½Ã A¾¾°¡ ±³·®¿¡¼­ Ãß¶ôÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÎ±Ù ÇØ»ó¿¡ ¼ö»ö ÀÛ¾÷À» ÀÌ¾î¿Ô´Ù.

ÇØ°æ °ü°èÀÚ´Â ¹üÁË ÇøÀÇÁ¡Àº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ ºÎ°Ë ÀÇ·Ú´Â °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.

¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr

