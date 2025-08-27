ÇÑÀÏÁ¤»ó ¸¸Âù¿¡ ¿À¸¥ ¾Èµ¿À½½Ä¡¦¡°K-ÄÃÃ³ÀÇ ÁöÆòÀ» ¿¬´Ù¡±
°æºÏ ¾Èµ¿½Ã, ¡®K-¹Ì½Ä 4´ë ¾î¿ï¸² Àü·«¡¯À¸·Î Áö¿ª È°¼ºÈ µµ¸ðÇÏ±â·Î
°æºÏ ¾Èµ¿½Ã´Â ÇâÅäÀ½½ÄÀÌ¶ó´Â ÀÌ»öÀû ÄÜÅÙÃ÷¿Í ´Ù¾çÇÑ Áö¿ªÀÚ¿øÀ» °áÇÕÇØ »õ·Î¿î ¼ºÀå µ¿·ÂÀ» Ã¢ÃâÇÏ´Â ¡®K-¹Ì½Ä 4´ë ¾î¿ï¸² Àü·«¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½Ã´Â ÃÖ±Ù ÇÑÀÏ Á¤»ó¸¸Âù¿¡ ¿À¸¥ ¾Èµ¿¼ÒÁÖ¿Í ¾Èµ¿Âò´ßÀº ´ëÅë·ÉÀÇ °íÇâÀÌ¶ó´Â Áö¿ªÀû ÀÌÁ¡»Ó ¾Æ´Ï¶ó ´ëÁßÀû ÀÎÁöµµ°¡ ³ôÀº ÇâÅä À½½ÄÀÌ¾ú±â¿¡ °¡´ÉÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÌ°°Àº Àü·«À» ÃßÁøÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¾Èµ¿½Ã°¡ ÃßÁøÇÏ´Â ¡®K-¹Ì½Ä 4´ë ¾î¿ï¸² Àü·«¡¯ÀÇ Ã¹ ¹øÂ°´Â ¡®Æ¯È °ø°£¡¯°úÀÇ ¾î¿ï¸²ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÀÛ³â ¸»ºÎÅÍ Áö¿ª ¹Ì½Ä(Ú¸ãÝ)ÀÇ ÁøÈï°ú °ü±¤ ÀÚ¿øÈ¸¦ À§ÇÑ ÀüÃÊ ±âÁöÀÎ Æ¯È°ø°£ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ½ÄÁøÈï¿øÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ±â°üÀ» ¹æ¹®ÇÏ¸ç ¼ö½Ã ±³·ùÇÏ°í ÇâÈÄ ¿¬°è°¡ °¡´ÉÇÑ »ç¾÷¿¡ Àû±Ø ´ëÀÀÇÏ´Â µî Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ Çù·Â ±â¹ÝÀ» ´ÙÁö°í ÀÖ´Ù.
½Ã´Â ¾Èµ¿°£°íµî¾î, ¾Èµ¿Âò´ß, ¾Èµ¿ÇêÁ¦»ç¹ä µî Áö¿ª¸íÀÌ ´ã±ä ÇâÅäÀ½½ÄÀÇ °ú°Å¿Í ÇöÀç¸¦ È°¿ëÇÑ ±âÈ¹Àü½Ã °ø°£, Áö¿ª¿¡ Àü½ÂµÇ´Â ÇÑ±¹ À½½Ä¹®ÈÀÇ 4´ë ½Ä°æ(¼ö¿îÀâ¹æ, À½½Äµð¹Ì¹æ, ¿ÂÁÖ¹ý, À½½ÄÀýÁ¶)À» È°¿ëÇÑ ¾ÆÄ«ÀÌºê °ø°£ µî Æ¯È°ø°£À» Ã¤¿ï ´ÙÃ¤·Î¿î ÀÚ¿ø°ú ½ºÅä¸®¸¦ Àû±Ø È«º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î Æ¯È°ø°£À» ¿ù¿µ±³ µî Áö¿ª ´ëÇ¥ °ü±¤Áö¿Í ¿¬°èÇØ Ã¼Çè½Ç, ½ÃÀ½È¸, °íÁî³ËÇÑ ÈÞ½Ä°ø°£ÀÇ ¿î¿µÀ» Áö¿øÇØ °ü±¤°ú ¹Ì½ÄÀÌ °áÇÕµÈ ÀÌ»öÀûÀÎ Ã¼Çè¡¤Àü½Ã À¶º¹ÇÕ ½Ã¼³À» ±¸ÃàÇÑ´Ù´Â ¸ñÇ¥´Ù.
µÎ ¹øÂ° Àü·«Àº ¡®°ø¿¬¡¯°úÀÇ ¾î¿ï¸²ÀÌ´Ù.
½Ã´Â Áö¿ª ¹Ì½Ä(Ú¸ãÝ)°ú °ø¿¬ÀÌ °áÇÕµÈ ¡®ÀÌ¸Ó½Ãºê ´ÙÀÌ´×¡¯À» ÅëÇØ K-¹Ì½ÄÀÇ È°¿ë ¹üÀ§¸¦ È®ÀåÇØ °¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÀÌ¸Ó½Ãºê ´ÙÀÌ´×ÀÌ¶õ °ü°´ÀÌ Á÷Á¢ °ø¿¬¿¡ Âü¿©ÇÏ°í À½½Äµµ Áñ±â´Â »õ·Î¿î Àå¸£¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.
°ø¿¬À» ¸ÃÀº ¾Èµ¿½Ã¸³°ø¿¬´ÜÀº Ã¢¸³ ÀÌ·¡ Ã¹ ÀÛÇ°À¸·Î Áö¿ªÀÇ ÀüÅëÀ½½Ä, Á¢ºó(ïÈÞ¹)¹®È°¡ ¾î¿ì·¯Áø ¡®´õ ·¹½ÃÇÇ-¾Èµ¿ÀÇ ¸À°ú ÈïÀ¸·Î Á¢ºóÇÏ´Ù¡¯¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
ÇØ´ç °ø¿¬Àº ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ¡®2025 Áö¿ª´ëÇ¥ ¿¹¼ú´ÜÃ¼ Áö¿ø »ç¾÷¡¯ ¼±Á¤ÀÛÀ¸·Î ÀÌ¸Ó½Ãºê ´ÙÀÌ´× °ø¿¬ÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸Â°Ô ÇâÅä À½½ÄÀ» Áñ±â°í ¹è¿ìµé°ú ÇÔ²² È£ÈíÇÏ¸ç ÀÌ»öÀûÀÎ °æÇèÀ» Á¦°øÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
¼¼ ¹øÂ° Àü·«Àº ¡®ÃàÁ¦¡¯¿ÍÀÇ ¾î¿ï¸²ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ´ë±Ô¸ð µµ½É ÃàÁ¦(¾Èµ¿±¹Á¦Å»ÃãÆä½ºÆ¼¹ú, Â÷ÀüÀå±º ³ë±¹°øÁÖÃàÁ¦)¸¦ ÀÌ²ô´Â ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÇÑ ÃàÀ¸·Î Áö¿ª ¹Ì½ÄÀ» ¼ºÀå½ÃÄÑ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
½Ã´Â ¡®2024 ¾Èµ¿±¹Á¦Å»ÃãÆä½ºÆ¼¹ú¡¯ ´ç½Ã Áö¿ªÆ¯»êÇ°À» È°¿ëÇÑ ´ë±Ô¸ð ÇªµåÁ¸ ¿î¿µÀ» È°¿ëÇØ ÇâÅä À½½ÄÀ» Çö´ëÀûÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÏ°í ´ëÁßÈ¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ´õºÒ¾î ¼ö¿îÀâ¹æ, Á¾°¡À½½Ä µîÀ» È°¿ëÇÑ ÀüÅëÀ½½ÄÀ» °ø¿¬°ú ÇÔ²² ÀÌ»öÀûÀ¸·Î Ã¼ÇèÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇØ ÇâÅä À½½ÄÀÇ Àü½ÂÀ» À§ÇÑ ³ë·Âµµ º´ÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
°ú°Å¿¡¼ ÇöÀç·Î ÀÌ¾îÁö´Â ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ ÇâÅä À½½ÄÀ» ÃàÁ¦ÀåÀÌ¶ó´Â ÀÌ»öÀûÀÎ °ø°£¿¡ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÆîÃÄ ³õÀ½À¸·Î½á Áö¿ª ¹Ì½Ä¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú È£°¨ÀÌ Áö¿ª Àç¹æ¹®À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ¼±¼øÈ¯ÀÇ ÇÑ ÃàÀ¸·Î ¼ºÀå½ÃÄÑ ³ª°£´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¸¶Áö¸· Àü·«Àº ¡®°ü±¤¡¯°úÀÇ ¾î¿ï¸²ÀÌ´Ù.
¡®ÇÑ±¹ ¼ÓÀÇ ÇÑ±¹¡¯ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ¾Èµ¿Àº ÀüÅë¹®È¸¦ È°¿ëÇØ ¿©ÇàÀÇ 3´ë Áñ°Å¿ò(¸Ô°í, ³î°í, ÀÚ°í)À» Á¦°øÇÒ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù. ½Ã´Â ´Ù¾çÇÑ ±â°ü°úÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇØ Áö¿ª ¹Ì½ÄÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °ü±¤ÀÚ¿ø°úÀÇ ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ Ã¢ÃâÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ÇÑ½ÄÁøÈï¿ø, ÄÚ·¹ÀÏ°ü±¤°³¹ß°ú ÇÔ²² ¡®K-¹Ì½Ä ÀüÅëÁÖ º§Æ® ÆË¾÷¿Â÷ ¾Èµ¿ ´õ ´ÙÀÌ´×¡¯À» ¿î¿µÇØ ¹Ì½Ä °ü±¤°ú ±³Åë¼ö´ÜÀÌ °áÇÕµÈ »óÇ°À» ¿î¿µÇÑ´Ù.
¶Ç ¿©·¯ ±â°ü°úÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇØ ¡®¼÷¹ÚÇü Çì¸®Æ¼Áö °ü±¤ »óÇ°¡¯À» °³¹ßÇØ ÀüÅë°¡¿Á, ÀüÅë ³îÀÌ¿Í °áÇÕµÈ ÆÐÅ°Áö·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±Ç±âÃ¢ ¾Èµ¿½ÃÀåÀº ¡°¾Èµ¿Àº Áö¿ª¸íÀÌ ´ã±ä ´ëÁßÈµÈ ÇâÅä À½½ÄÀ» ¸¹ÀÌ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ±× ÇÏ³ªÇÏ³ª¸¶´Ù ¿ª»ç¿Í ½ºÅä¸®¸¦ °¡Áö°í ÀÖ¾î Æ¯º°ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°4´ë ¾î¿ï¸² Àü·«À» ÅëÇØ ¾Èµ¿ °÷°÷¿¡¼ ´©±¸³ª ÀÌ»öÀûÀÎ ÇâÅä À½½ÄÀ» Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ±¸ÃàÇØ ÀüÅë¹®È¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ »õ·Î¿î K-ÄÃÃ³ÀÇ ÁöÆòÀ» ¿¾î °¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
