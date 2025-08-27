Æ®·³ÇÁ ¡°ÇÑ±¹°úÀÇ Çù»ó ¹®Á¦ ÇØ°á, ÇÕÀÇ ÁöÄÑ¡±¡¦³»¿ëÀº ¾ð±Þ ¾ø´Â Ú¸
Æ®·³ÇÁ Á¤»óÈ¸´ã µÚ ¿¬ÀÌ¾î ¡°ÇÕÀÇÇß´Ù¡±¡¦±¸Ã¼ ³»¿ëÀº °Å·Ð ¾È ÇØ
¹Ì±¹ ¾ð·Ð ¡°ÄªÂù °ø¼¼·Î ¹«³È÷ ³Ñ°Ü¡¦½ÇÁúÀû ÇÕÀÇ´Â ¾ø¾î¡±
Á¸ º¼ÅÏ ¡°¼¸ÔÇÑ ºÐÀ§±â ±ü ÁÁÀº ½ÃÀÛ¡¦±èÁ¤Àº È¸´ã ¿¸ÁÀº ¿ì·Á¡±
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ¡¤¹Ì ¾ç±¹ÀÇ ¹«¿ª ÇÕÀÇ¸¦ µÑ·¯½Ñ ³í¶õÀ» Àü³¯ ÇÑ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã¿¡¼ ÇØ°áµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ´Ù¸¸ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇÕÀÇ ³»¿ë µîÀº °è¼Ó °Å·ÐÇÏÁö ¾Ê¾Æ ºÒÈ®½Ç¼ºÀº ³²¾Æ ÀÖ´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¹é¾Ç°ü¿¡¼ ÁÖÀçÇÑ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ À¯·´¿¬ÇÕ(EU)°ú ÀÏº» µî ±×µ¿¾È Çù»óÀÌ ¿Ï·áµÈ ¹«¿ª »ó´ë±¹µéÀ» ¾ð±ÞÇÏ´ø Áß ¡°ÇÑ±¹°ú (¹«¿ªÇù»ó¿¡¼) ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í µé¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¾îÁ¦ (ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀ») ¸¸³µ°í ±×µé(ÇÑ±¹)Àº ÇØ°áµÆ´Ù¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Æ®·³ÇÁ´Â ÀÌ¾î ¡°¿ì¸®°¡ ¹º°¡ ÇÑ °Ô ¾Æ´Ï´Ù. ±×Àú °°Àº ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÅ² °ÍÀÌ´Ù. ±×(ÀÌ ´ëÅë·É)´Â ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÄ×´Ù¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¶Ç ¡°±×µéÀº ¹º°¡¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö º¸·Á ÇßÁö¸¸ ÇÕÀÇ¸¦ ÁöÄ×°í ±×°Ç ÀßµÈ ÀÏ¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ß¾ðÀº Àü³¯ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼ ¾ç±¹ ¹«¿ªÇù»ó¿¡¼ ³²¾ÆÀÖ´ø ÀïÁ¡À» ¹Ì±¹¿¡ À¯¸®ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î ÇÕÀÇÇß´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù. Æ®·³ÇÁ´Â Àü³¯ Á¤»óÈ¸´ã Á÷ÈÄ¿¡µµ ¡°±×µé(ÇÑ±¹)Àº ÇÕÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ ¾à°£ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸, ¿ì¸®´Â ¿ì¸® ÀÔÀåÀ» °í¼öÇß´Ù¡±¸ç ¡°±×µéÀº ±×µéÀÌ Å¸°áÇÏ±â·Î µ¿ÀÇÇß´ø ÇÕÀÇ¸¦ ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
´Ù¸¸ Æ®·³ÇÁ´Â ÀÌ³¯ ³²Àº ÀïÁ¡°ú ÇÕÀÇ ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ¼´Â ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¹é¾Ç°üµµ Á¤»óÈ¸´ã ÀÌÆ±³¯ÀÎ ÀÌ³¯ È¸´ã °ü·ÃÇÑ ÆÑÆ®½ÃÆ®(Fact Sheet¡¤¼³¸íÀÚ·á) µîÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Á¤»óÈ¸´ã ´çÀÏ Ã»¿Í´ë°¡ ¾Èº¸½ÇÀå°ú Á¤Ã¥½ÇÀå, ºñ¼½ÇÀå µîÀÌ ³ª¼ Á¤»óÈ¸´ã °á°ú¸¦ ¼³¸íÇÑ °Í°ú´Â ´Ù¼Ò ºÐÀ§±â°¡ ´Ù¸£´Ù.
¹Ì±¹ ¾ð·Ð°ú Àü¹®°¡µéÀº ¿ø¸¸Çß´ø ºÐÀ§±â¸¦ È£ÆòÇß´Ù. ´º¿åÅ¸ÀÓ½º(NYT)´Â ¡°ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°úÀÇ Áß´ëÇÑ È¸´ãÀ» ÁØºñÇÏ±â À§ÇØ (Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ Àú¼) ¡®°Å·¡ÀÇ ±â¼ú¡¯À» °øºÎÇß´Ù¡±¸ç ¡°ºÏÇÑ ÁöµµÀÚ ±èÁ¤Àº°úÀÇ °³ÀÎÀû ¿Ü±³¿¡ ´ëÇÑ Æ®·³ÇÁÀÇ ÁýÂø°ú ÄªÂù °ø¼¼(flattery)°¡ Ã¹ ¾çÀÚ È¸´ãÀ» ¹«³È÷ ³Ñ±âµµ·Ï µµ¿Ô´Ù¡±°í º¸µµÇß´Ù. ´Ù¸¸ NYT´Â ¡°¹é¾Ç°ü È¸´ãÀº ½ÇÁúÀûÀÎ ÇÕÀÇ¸¦ ÀÌ²ø¾î³»Áö´Â ¸øÇß´Ù¡±°í Çß´Ù.
Æú¸®Æ¼ÄÚµµ ¡°ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº Àû¾îµµ °ø°³È¸´ã¿¡¼ ¹«»çÈ÷ ºüÁ®³ª¿Ô°í Áß±¹ ¹æ¹®°ú Æ®·³ÇÁ Å¸¿ö °ñÇÁ ³ó´ãÀ¸·Î Æ®·³ÇÁ¸¦ ¸Å·á½ÃÄ×´Ù¡±¸ç ¡°±× ÀÚÃ¼¸¸À¸·Îµµ ½Â¸®·Î Æò°¡µÈ´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù. Ä® ÇÁ¸®µåÈ£ÇÁ ½ÃÄ«°í ±¹Á¦¹®Á¦ÇùÀÇÈ¸ µ¿¾Æ½Ã¾Æ ¾Èº¸ Àü¹®°¡´Â ÀÌ ´ëÅë·ÉÀÇ ¡®ÇÇ½º ¸ÞÀÌÄ¿'¿Í ¡®ÆäÀÌ½º ¸ÞÀÌÄ¿¡¯ ¹ß¾ðÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ¡°ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ±× ¹ß¾ðÀ¸·Î ¸ðµç ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ±×°ÍÀº Á¤¸» ¿µ¸®ÇÑ ¹®±¸¡±¶ó°í È£ÆòÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁÀÇ ¿Ü±³ Á¤Ã¥À» ºñÆÇÇØ¿Â Á¸ º¼ÅÏ Àü ¹é¾Ç°ü ±¹°¡¾Èº¸º¸ÁÂ°üµµ ÇÑ¹Ì¿¬±¸¼Ò ÁÖÃÖ ¿Â¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª¿¡¼ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡ ´ëÇØ ¡°¼·Î¸¦ °ø°ÝÇÏ±âº¸´Ù ¼¸ÔÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ²£´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁÁÀº ½ÃÀÛÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°µÎ Á¤»ó ¸ðµÎ ¾Ï»ì ½Ãµµ¸¦ °Þ¾ú´Ù´Â Á¡¿¡¼ ½ÇÁ¦·Î À¯´ë°¨ÀÌ Çü¼ºµÈ °Í °°´Ù¡±°í ±àÁ¤ Æò°¡Çß´Ù. ´Ù¸¸ ¡°Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ±èÁ¤Àº¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ À¯È¤°ú Ã¹ ÀÓ±â ¶§ Çß´ø ¼¼ Â÷·Ê È¸´ã¿¡ ÀÌÀº ¶Ç ´Ù¸¥ È¸´ãÀÇ ¿¸ÁÀ» µå·¯³Â´Ù´Â Á¡ÀÌ °¡Àå ¿ì·ÁµÈ´Ù¡±°í ºñÆÇÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¿ö½ÌÅÏ=ÀÓ¼º¼ö Æ¯ÆÄ¿ø joylss@kmib.co.kr
