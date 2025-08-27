½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¸ù°ñ¼­ ±âµµ¿Í ³ª¹«½É±â ¸¸³ª´Ù¡¦ ¡®¿µ¼º°ú È¯°æº¸È£¡¯ °áÇÕÇÑ ¼±±³ ÆÐ·¯´ÙÀÓ

ÀÔ·Â:2025-08-27 07:45
¼öÁ¤:2025-08-27 08:53
³ª¹«°¡½É´Â³»ÀÏ, 4°³ ±³È¸¿Í ±âµµÇÐ±³ ¼¼¹Ì³ª ¹× ¡®ÇÑ±¹±³È¸ÀÇ ½£¡¯ ³ª¹« ½É±â ÁøÇà

³ª¹«°¡½É´Â³»ÀÏ Á¦°ø

±âÈÄÀ§±â ½Ã´ë ±³È¸ÀÇ »õ·Î¿î ¼±±³ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÌ ¸ù°ñ¿¡¼­ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ©Å³ª¹«°¡½É´Â³»ÀÏ(ÀÌ»çÀå º¯Àç¿î)ÀÌ ±âµµÇÐ±³¿Í ¿¬°èÇØ ÁøÇàÇÑ ¡®¿µ¼º°ú È¯°æº¸È£¡¯ °áÇÕ ¸ðµ¨ÀÌ ÇöÁö¿¡¼­ Å« ¹ÝÇâÀ» ÀÏÀ¸Å°¸ç ÆÛÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.

ÇÑºû±³È¸(¹é¿ëÇö ¸ñ»ç) Ãµ¼º±³È¸(ÇÑµ¿¼ö ¸ñ»ç) °³Æ÷±³È¸(ÀÌ»óÇõ ¸ñ»ç) ÇÏ´Ã¹®±³È¸(È«ÇÑ¼® ¸ñ»ç) µî 4°³ ±³È¸ ¸ñÈ¸ÀÚµéÀÌ ÃÖ±Ù ¸ù°ñ¿¡¼­ Âü¿©ÇÑ ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¿ï¶õ¹ÙÅä¸£ ¾î¸°¾ç±³È¸¿¡¼­ ¿­¸° ±âµµÇÐ±³ ¼¼¹Ì³ª¿Í ¡®ÇÑ±¹±³È¸ÀÇ ½£¡¯ ³ª¹« ½É±â·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.

¼¼¹Ì³ª¿¡´Â ÇÑ±¹ ÆÄ¼Û ¼±±³»ç 17¸í°ú ÇöÁö ¸ù°ñ ¸ñÈ¸ÀÚ 34¸íÀÌ ÇÔ²²ÇßÀ¸¸ç, ±âµµÇÐ±³ ¿îµ¿À» ÀÌ²ø¾î¿Â ¹é¿ëÇö ¸ñ»ç°¡ ±âµµÀÇ º»Áú¿¡ ´ëÇØ °­ÀÇÇß´Ù. ÇöÁö ¸ñÈ¸ÀÚµéÀº ¡°Æ¼º£Æ®ºÒ±³¿Í ¹«¼Ó ÀüÅëÀÌ °­ÇÑ ¸ù°ñ¿¡¼­ ±âµµÀÇ ÂüµÈ ÀÇ¹Ì¸¦ ´Ù½Ã ±ú´Þ¾Ò´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

¸ñÈ¸ÀÚµéÀº ¸ù°ñÀÇ »ç¸·È­ ÇöÀåÀ» Á÷Á¢ Ã¼ÇèÇß´Ù. °ÑÀ¸·Î´Â ÃÊ¿øÃ³·³ º¸ÀÌÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î´Â ½Ä¹°Á¾ÀÇ 4ºÐÀÇ 3ÀÌ »ç¶óÁö°í °¡ÃàÀÌ ¸ÔÀ» Ç®Á¶Â÷ ºÎÁ·ÇÑ Çö½ÇÀ» È®ÀÎÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ¡®ÇÑ±¹±³È¸ÀÇ ½£¡¯¿¡¼­ ±³È¸º°·Î 100±×·ç¾¿ ÃÑ 400±×·çÀÇ ºñÅ¸¹Î³ª¹«¿Í °¢ ±³È¸¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â ¼Ò³ª¹«¸¦ ½É¾ú´Ù. 3³â Àü ½É¾îÁø ³ª¹«µéÀÌ ¹«·°¹«·° ÀÚ¶ó´Â ¸ð½ÀÀ» º» Âü°¡ÀÚµéÀº Èñ¸ÁÀ» ¾ò¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑ ¸ñÈ¸ÀÚ´Â ¡°³ª¹« ÇÑ ±×·ç¸¦ ½É´Â °ÍÀÌ ±âµµ·Î »Ñ·ÁÁø Èñ¸ÁÀÇ ¾¾¾ÑÀÓÀ» ¹è¿ü´Ù¡±¸ç ±³È¸ °øµ¿Ã¼ ÀüÃ¼ÀÇ Âü¿©¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù.

³ª¹«°¡½É´Â³»ÀÏ Á¦°ø

¸ù°ñÀº Áö³­ 60³â°£ Æò±Õ±â¿ÂÀÌ 2.1¡É »ó½ÂÇÏ¸ç ±¹ÅäÀÇ 78%°¡ »ç¸·È­µÆ´Ù. À¯¸ñ¹ÎÀÇ 20%°¡ ¡®È¯°æ ³­¹Î¡¯ÀÌ µÈ »óÈ²ÀÌ´Ù.

±èÁ¾¿ì ³ª¹«°¡½É´Â³»ÀÏ »ç¹«ÃÑÀåÀº ¡°±âµµ¿Í ³ª¹« ½É±â´Â ¼­·Î¸¦ º¸¿ÏÇÏ´Â µÎ ³¯°³¡±¶ó¸ç ¡°±âµµ°¡ »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» »õ·Ó°Ô ÇÑ´Ù¸é ³ª¹«´Â ¶¥À» »õ·Ó°Ô ÇÑ´Ù. ÀÌ µÎ °¡Áö°¡ ¿¬°áµÉ ¶§ ±³È¸´Â ±âÈÄÀ§±â ½Ã´ë ÁøÂ¥ ¼±±³ÀÇ ±æÀ» °ÉÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

Âü°¡ÀÚµéÀº ³»³â ¿ï¶õ¹ÙÅä¸£¿¡¼­ ¡®3ÀÏ ÁýÁß ±âµµÇÐ±³¡¯ °³ÃÖ¿Í ±³È¸º° ½£ Á¶¼º Ä·ÆäÀÎ È®´ë¸¦ °èÈ¹ÇÏ±â·Î Çß´Ù.

±è¾Æ¿µ ±âÀÚ singforyou@kmib.co.kr

