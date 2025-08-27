Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
Á¶±¹ Á¶±¹Çõ½Å´ç Çõ½ÅÁ¤Ã¥¿¬±¸¿øÀåÀº ¡°ÀÚ¼÷À» ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ´Ï¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ³»ºÎ¿¡¼ Á¦±âµÇ´Â ÀÚ¼÷ ¿ä±¸¿¡ ¼±À» ±ß°í ±¤Æø Çàº¸¸¦ ¿¹°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
Á¶ ¿øÀåÀº 26ÀÏ KBS ±¤ÁÖ¡¤Àü³² ´º½º7°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°¹ÎÁÖ´ç¿¡¼ ¸»¾¸ÇÏ½Ã´Â °Ç Àú¸¦ À§ÇÑ ÁÁÀº Ãæ°í¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸é¼µµ ¡°±×·±µ¥ Àú´Â Á¤Ä¡ÀÎÀÌÀÚ Á¶±¹Çõ½Å´çÀ» ¸¸µç ÁÖ¿ªÀ¸·Î¼ ´çÀ» ´õ È°¼ºÈÇÏ°í ´çÀÇ ºñÀü°ú Á¤Ã¥À» °¡´Ùµë¾î¾ß ÇÒ Ã¥¹«°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Á¶±¹ÀÌ ±¹¹ÎÀÇÈû ÁÁÀº ÀÏÀ» ½ÃÅ°°Ú³Ä¡±¸ç ¡°±×·± °ÆÁ¤, ¿°·ÁÇÏÁö ¸¶½Ã°í ±Ø¿ì Á¤´ç ±¹¹ÎÀÇÈûÀ» ½ÉÆÇÇÏ´Â µ¥ ¹ÎÁÖ´ç°ú Á¶±¹Çõ½Å´çÀÌ ÈûÀ» ÇÕÃÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
È£³² ÀÏÁ¤ µ¿¾È ³»³õÀ» ¸Þ½ÃÁö¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°±¤ÁÖ¿¡ ¿Í¼ Á¦°¡ ±¤ÁÖ½Ã¹Î²² µå¸®°í ½ÍÀº ¸Þ½ÃÁö´Â ¼¼ °¡Áö°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Ã¹ ¹øÂ°´Â ÀÌÀç¸íÁ¤ºÎÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇØ¼ ³ë·ÂÀ» ÇÏ°Ú´Ù´Â °Í, µÎ ¹øÂ°´Â ÀÌ¹Ì ±Ø¿ì Á¤´çÀÌ µÅ¹ö¸° ±¹¹ÎÀÇÈû°ú ¾î¶»°Ô ½Î¿ö¼ ¿µÇâ·ÂÀ» ÁÙÀÏ °ÍÀÎ°¡(ÇÏ´Â °Í), ¼¼ ¹øÂ°´Â ±¤ÁÖ Á¤Ä¡¸¦ Á¤´çÀÌ ¾Æ´Ñ ½Ã¹Î Áß½ÉÀÇ Á¤Ä¡·Î ¹Ù²ã¾ß°Ú´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. Á¶ ¿øÀåÀº 26ÀÏºÎÅÍ 28ÀÏ±îÁö 2¹Ú3ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î ±¤ÁÖ¿Í Àü³²¡¤ÀüºÏÀ» ¹æ¹® ÁßÀÌ´Ù.
³»³â 6¿ù Áö¹æ¼±°Å Àü·«°ú °ü·ÃÇØ¼´Â ¡°Á¦°¡ Áö±Ý ´ç ´ëÇ¥µµ ¾Æ´Ï°í Áö±Ý ´çÀå ±¸Ã¼Àû Àü·«À» ¸»ÇÏ±ä ÀÌ¸£´Ù¡±¸é¼µµ ¡°ÇöÀç ½ÃÁ¡¿¡ Á¦°¡ µå¸± ¼ö ÀÖ´Â ¸»¾¸Àº Áö¿ª Á¤Ä¡°¡ Á» ´õ ¹Ù²î¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Áß¾Ó Á¤Ä¡¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª Á¤Ä¡µµ ¹Ù²î¾î¾ß ÇÏ°í ¡®Ç®»Ñ¸®¡¯ ±¤ÁÖ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¿ÂÀüÈ÷ ¹Ý¿µµÇ´Â ±×·± Áö¿ª Á¤Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â »ý°¢À» °®°í ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¡®Áö¹æ¼±°Å³ª Àçº¸±È ¼±°Å Áß ¾îµð·Î Ãâ¸¶ÇÒÁö Á¤Çß³Ä¡¯´Â ¸»¿¡´Â ¡°Á¦°¡ ÀÚÀ¯¸¦ Ã£Àº Áö 10ÀÏ¹Û¿¡ ¾È µÆ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÆÁ÷ ±× ¹®Á¦¸¦ °áÁ¤ÇÒ »óÈ²Àº ÀüÇô ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó°í ´äÇß´Ù.
¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç