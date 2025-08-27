ì°, ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼±Çù·Â »óÂ¡ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò ¹æ¹® ¡°¸¶½º°¡ ±âÀû Çö½Ç·Î¡±
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·É°úÀÇ Ã¹ Á¤»óÈ¸´ãÀ» ¸¶Ä£ ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÑ¡¤¹Ì Á¶¼± Çù·ÂÀÇ »óÂ¡Àû Àå¼ÒÀÎ ÇÑÈ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇÏ¸ç ¹æ¹Ì ÀÏÁ¤À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ÀÈÄ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑÈ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ Ã£¾Æ ÇöÀå¿¡¼ ÁøÇàµÈ ¼±¹Ú ¸í¸í½Ä¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ´Â ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ»ÀÌ ¹ßÁÖÇÑ ±¹°¡¾Èº¸´Ù¸ñÀû¼±À¸·Î ¡®½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ(State of Maine)¡¯È£´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀÇ ÇÑ¡¤¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã Á÷ÈÄ °ð¹Ù·Î Á¶¼±¼Ò ÇöÀåÀ» ¹æ¹®ÇÑ °ÍÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ¸¹Àº ³íÀÇ¸¦ ÇÑ Á¶¼±¾÷ ºÐ¾ßÀÇ ÇÑ¡¤¹Ì Çù·Â È®´ë¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁö¸¦ °Á¶ÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. Æ¯È÷ Áö³´Þ Å¸°áµÈ °ü¼¼Çù»ó¿¡¼ ¡®¸¶½º°¡(MASGA¡¤ Make American Shipbuilding Great Again)¡¯ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ ÇÙ½É ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù´Â Á¡¿¡¼ ´ëÅë·É½ÇÀÌ ÀÌ¹ø ¹æ¹®¿¡ Å« ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©Çß´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº Ãà»ç¿¡¼ ¡°Á¦°¡ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É²² Á¦¾ÈÇÑ ¹Ì±¹ÀÇ Á¶¼±¾÷À» ´Ù½Ã À§´ëÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´ÜÁö °Å´ëÇÑ ±ºÇÔ°ú ÃÖÃ·´Ü ¼±¹ÚÀ» °ÇÁ¶ÇÏ°Ú´Ù´Â ºñÀü¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó »ç¶óÁø ²ÞÀ» È¸º¹ÇÏ°Ú´Ù´Â °Å´ëÇÑ ºñÀü¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Á¶¼±¾÷ÀÌ ÀÌÁ¦ ¹Ì±¹ÀÇ ÇØ¾ç ¾Èº¸¸¦ °ÈÇÏ°í, ¹Ì±¹ Á¶¼±¾÷ ºÎÈ°¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â »õ·Î¿î µµÀüÀÇ ±æ¿¡ ³ª¼°Ô µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ª»ç¿¡¼ Á¶¼±»ê¾÷ÀÌ ¼ö¸¹Àº ÇÑ±¹ Ã»³âµé¿¡°Ô ¼ºÀå°ú ±âÈ¸, ²Þ°ú Èñ¸ÁÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ¾ú´ø °ÍÃ³·³ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò ¶ÇÇÑ ¹Ì±¹ Ã»³âµé¿¡°Ô °°Àº ÀÌ¸§À¸·Î ±â¾ïµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÑ±¹ÀÇ Á¶¼±¼ÒµéÀº ¹Ì±¹ Á¶¼±¼Ò¿¡ ÅõÀÚÇÏ°í, ¿ì¼öÇÑ ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Â ÇÑÆí, Çö´ëÈµÈ °øÁ¤ ±â¼úÀÌ ¹Ì±¹¿¡ »Ñ¸®³»¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿ï °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¡°¼¼°è¸¦ ¹«´ë·Î ÆîÃÄÁú ¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´ëÇÑ¹Î±¹°ú ¹Ì±¹ÀÌ ÇÔ²² Ç×ÇØÇÒ »õ·Î¿î ±âÈ¸·Î °¡µæÇÑ ¹Ù´ÙÀÇ »õ ÀÌ¸§¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ°÷ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ ÅëÇØ 72³â ¿ª»çÀÇ ÇÑ¡¤¹Ì µ¿¸ÍÀº ¾Èº¸ µ¿¸Í, °æÁ¦ µ¿¸Í, ±â¼ú µ¿¸ÍÀÌ ÇÕÃÄÁø ¡®¹Ì·¡Çü Æ÷°ýÀû Àü·«µ¿¸Í¡¯ÀÇ »õ ÀåÀ» ¿°Ô µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ¡°ÀÌÁ¦ ÇÑ±¹°ú ¹Ì±¹ÀÌ ÈûÀ» ¸ð¾Æ ¸¶½º°¡ÀÇ ±âÀûÀ» Çö½Ç·Î ºú¾î³»ÀÚ¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò ½ÃÂû¿¡´Â Á¶Çö ¿Ü±³ºÎ Àå°ü°ú ±èÁ¤°ü »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°ü, À§¼º¶ô ±¹°¡¾Èº¸½ÇÀå, ±è¿ë¹ü ´ëÅë·É½Ç Á¤Ã¥½ÇÀå, ±èµ¿°ü ÇÑÈ±×·ì ºÎÈ¸Àå, ±èÈñÃ¶ ÇÑÈ¿À¼Ç ´ëÇ¥ µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¹Ì±¹ Ãø¿¡¼´Â Á¶½Ã »þÇÇ·Î Ææ½Çº£´Ï¾Æ ÁÖÁö»ç¿Í Åäµå ¿µ »ó¿øÀÇ¿ø, ÀÌ»óÇö ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ»Àå ´ë¸® µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
ÇÑÈ±×·ìÀº 1801³â ¹Ì±¹ ÇØ±ºÁ¶¼±¼Ò·Î ¼³¸³µÅ 1997³â ¹Î¿µÁ¶¼±¼Ò·Î ¿î¿µµÇ´ø ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ Áö³ÇØ 12¿ù ÀÎ¼öÇß´Ù. ÀÌ´Â ÇÑ±¹ Á¶¼±±â¾÷ÀÌ ¹Ì±¹ ÇöÁö Á¶¼±¼Ò¸¦ ÀÎ¼öÇÑ Ã¹ »ç·Ê´Ù.
ÇÑÈ ÃøÀº ÀÌÈÄ 3¾ï ´Þ·¯ÀÇ °¡°ÝÀ¸·Î ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ»À¸·ÎºÎÅÍ 5Ã´ÀÇ ±¹°¡¾Èº¸´Ù¸ñÀû¼± °ÇÁ¶¸¦ ÀÇ·Ú¹Þ¾Ò°í, ÀÌ³¯ ¸í¸íµÇ´Â ¡®½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ¡¯´Â ÀÌ Áß ÇÏ³ª´Ù. ÀÌ ¼±¹ÚÀº Æò½Ã¿¡´Â ÇØ¾ç´ë »ç°ü»ýµµ ÈÆ·Ã¿ëÀ¸·Î È°¿ëµÇ¸ç, ºñ»ó½Ã¿¡´Â Àç³ ´ëÀÀ ¹× ±¸Á¶ ÀÓ¹«¸¦ ¼öÇàÇÑ´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¿ö½ÌÅÏDC¿¡¼ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ·Î ÀÌµ¿ÇÏ±â Àü ¾Ë¸µÅÏ ±¹¸³¹¦Áö¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù. ÀÌ°÷Àº ³²ºÏÀüÀï, Á¦1¡¤2Â÷ ¼¼°è´ëÀü, º£Æ®³² ÀüÀï µî ÂüÀü¿ë»ç ¾à 21¸¸5000¸íÀÌ ¾ÈÀåµÈ °÷À¸·Î ÇÑ±¹ÀÇ ±¹¸³ÇöÃæ¿ø°ú °°Àº °÷ÀÌ´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ºÎÀÎ ±èÇý°æ ¿©»ç¿Í Á¶Çö Àå°ü, ±èÁ¤°ü Àå°ü, À§ ½ÇÀå µî°ú ÇÔ²² ÇåÈÇß´Ù. ¹Ì±¹ Ãø¿¡¼´Â Àü³¯ ¹é¾Ç°ü¿¡¼ ÀÌ ´ëÅë·ÉÀ» ¹è¿õÇÑ ¸ð´ÏÄ« Å©·Ñ¸® ±¹¹«ºÎ ÀÇÀüÀå°ú ¾ÓÅõ¾Æ³×Æ® °µÆ® ¿ö½ÌÅÏ °ü±¸»ç·É°ü µîÀÌ µ¿ÇàÇß´Ù.
¾Ë¸µÅÏ ±¹¸³¹¦Áö¿¡´Â ¹Ì±º ÀÇÀå´ë¿Í ±º¾Ç´ë°¡ µµ¿ÇØ ÀÌ ´ëÅë·ÉÀ» ¸ÂÀÌÇß°í ±¹°¡ ¿ø¼ö¿¡°Ô ¿¹¿ìÇÏ´Â ÀÇ¹Ì·Î ¿¹Æ÷ 21¹ßÀÌ ¹ß»çµÆ´Ù.
