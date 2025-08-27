½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[¼Óº¸] ì°´ëÅë·É "¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®, »ç¶óÁø ²Þ È¸º¹ÀÇ °Å´ëÇÑ ºñÀü"

ÀÔ·Â:2025-08-27 05:33
¼öÁ¤:2025-08-27 05:37
¹Ì±¹À» ¹æ¹® ÁßÀÎ ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀº 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ÀÈÄ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑÈ­ ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ÇöÀå¿¡¼­ ¹Ì±¹ ÇØ¾çÃ» ¹ßÁÖ ±¹°¡¾Èº¸´Ù¸ñÀû¼± ¡®½ºÅ×ÀÌÆ® ¿Àºê ¸ÞÀÎ(State of Maine)¡¯È£ÀÇ ¸í¸í½Ä¿¡ Âü¼®Çß´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº Ãà»ç¿¡¼­ ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Á¶¼±¾÷ÀÌ ¹Ì±¹ÀÇ ÇØ¾ç ¾Èº¸¸¦ °­È­ÇÏ°í ¹Ì±¹ Á¶¼±¾÷ ºÎÈ°¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â »õ·Î¿î µµÀüÀÇ ±æ¿¡ ³ª¼±´Ù¡±¸ç ¡°¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î ¹Ì±¹°ú ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¶¼±¾÷ÀÌ ´õºÒ¾î µµ¾àÇÏ´Â ¡®À©À©¡¯ ¼º°ú¸¦ ¸¸µé¾î³¾ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ¡°ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò´Â ¾ÕÀ¸·Î ¹Ì±¹ ÃÖ°íÀÇ Á¶¼±¼Ò·Î °Åµì³¯ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÊ¸®Á¶¼±¼Ò¸¦ ÅëÇØ 72³â ¿ª»çÀÇ ÇÑ¹Ìµ¿¸ÍÀº ¾Èº¸, °æÁ¦, ±â¼ú µ¿¸ÍÀÌ ÇÕÃÄÁø '¹Ì·¡Çü Æ÷°ýÀû Àü·«µ¿¸Í'ÀÇ »õ ÀåÀ» ¿­ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¡°ÇÑ¹Ì Á¶¼± Çù·ÂÀÇ ÁÖ¿ªÀº ¿©±â °è½Å ±â¾÷ÀÎ°ú ±Ù·ÎÀÚ ¿©·¯ºÐ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ±â¾÷ÀÎ°ú ±Ù·ÎÀÚµéÀÌ ÇãÇã¹úÆÇ¿¡ ¡®K Á¶¼±¡¯ÀÇ ±âÀûÀ» ÀÏ±Å³Âµí, ÇÑ¹Ì°¡ ÈûÀ» ¸ð¾Æ ¡®¸¶½º°¡¡¯ÀÇ ±âÀûÀ» Çö½Ç·Î ºú¾î³»ÀÚ¡±°í °Ý·ÁÇß´Ù.

±è¿µ¼® ÇÃ·§ÆûÀü·«ÆÀÀå yskim@kmib.co.kr

