¿À´ÃÀÇ ³¯¾¾ - ¿ÀÀü (2025³â 08¿ù 27ÀÏ)

ÀÔ·Â:2025-08-27 05:31
8¿ù 27ÀÏ ¼ö¿äÀÏ, ¾ÆÄ§ ³¯¾¾ÀÔ´Ï´Ù.

¾ÆÄ§ ÃÖÀú±â¿ÂÀº ¼­¿ï 24.0µµ, ÀÎÃµ 22.0µµ, ¼ö¿ø 22.0µµ, ÃáÃµ 22.0µµ, °­¸ª 24.0µµ, Ã»ÁÖ 23.0µµ, ´ëÀü 22.0µµ, ÀüÁÖ 24.0µµ, ±¤ÁÖ 24.0µµ, ´ë±¸ 24.0µµ, ºÎ»ê 24.0µµ, Á¦ÁÖ 26.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.

³· ÃÖ°í±â¿ÂÀº ¼­¿ï 33.0µµ, ÀÎÃµ 32.0µµ, ¼ö¿ø 33.0µµ, ÃáÃµ 33.0µµ, °­¸ª 30.0µµ, Ã»ÁÖ 32.0µµ, ´ëÀü 32.0µµ, ÀüÁÖ 32.0µµ, ±¤ÁÖ 33.0µµ, ´ë±¸ 34.0µµ, ºÎ»ê 32.0µµ, Á¦ÁÖ 31.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.

¿À´Ã ¼­¿ï¡¤°æ±â¡¤Ãæ³²¡¤Àü³²¡¤°æ³² Áö¹æ¿¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ±â½ÂÀ» ºÎ¸± Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. µÇµµ·Ï ¿ÜÃâÀ» ÀÚÁ¦ÇÏ½Ã°í, ¸¸¾à ¿ÜÃâÇÒ °æ¿ì¿£ ¸¶½ºÅ©¸¦ ²À Ã¬°Ü¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

ÀÏºÎ Áö¹æ¿¡ È£¿ìÆ¯º¸°¡ ¹ßÈ¿ÁßÀÔ´Ï´Ù. Ãâ±Ù±æ ºø±æ ¿îÀü¿¡ À¯ÀÇÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

ÀÌ»ó ³¯¾¾¿´½À´Ï´Ù.

¿þ´õº¿ ±âÀÚ

¡Ø ÀÌ ±â»ç´Â ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ °³¹ßÇÑ ±â»ó´º½º Àü¿ë ÀÎ°øÁö´É ·Îº¿ ¡®¿þ´õº¿¡¯ÀÌ ±â»óÃ» µ¥ÀÌÅÍ¸¦ Åä´ë·Î ÀÛ¼ºÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. Áö¼ÓÀûÀÎ ¾÷±×·¹ÀÌµå¸¦ ÅëÇØ ´õ¿í Ç³ºÎÇÑ ³»¿ë°ú Á¤È®ÇÑ ¹®ÀåÀ» ´ã¾Æ °¡°Ú½À´Ï´Ù.

