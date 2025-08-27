[¼Óº¸]¿¬ÁØ ÀÌ»ç ÇØÀÓ¿¡µµ ¹Ì±¹ Áõ½Ã ÀÏÁ¦ »ó½Â¡¦³ª½º´Ú 0.44%¡è

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´º¿åÁõ½ÃÀÇ 3´ë ÁÖ°¡Áö¼ö°¡ ¼ÒÆø »ó½Â ¸¶°¨Çß´Ù.

µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ¸®»ç Äî ¿¬¹æÁØºñÁ¦µµ(Fed) ÀÌ»çÀÇ ÇØÀÓÀ» ½ÃµµÇßÀ¸³ª ÄîÀÌ ¹ýÀû ´ëÀÀÀ¸·Î ¸Â¼¹´Ù´Â°Ô ÁÖ¿ä ÀÌ½´¿´´Ù.

26ÀÏ(¹Ì±¹ µ¿ºÎ½Ã°£) ´º¿åÁõ±Ç°Å·¡¼Ò(NYSE)¿¡¼­ Àå ¸¶°¨ ¹«·Æ ´Ù¿ìÁ¸½º30»ê¾÷Æò±ÕÁö¼ö´Â ÀüÀåº¸´Ù 135.60Æ÷ÀÎÆ®(0.30%) ¿À¸¥ 4¸¸5418.07¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶°¨Çß´Ù.

½ºÅÄ´õµå¾ØµåÇª¾î½º(S&P)500Áö¼ö´Â ÀüÀåº¸´Ù 26.62Æ÷ÀÎÆ®(0.41%) ¶Ú 6465.95, ³ª½º´ÚÁ¾ÇÕÁö¼ö´Â 94.98Æ÷ÀÎÆ®(0.44%) »ó½ÂÇÑ 2¸¸1544.27¿¡ ÀåÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.

±è¿µ¼® ÇÃ·§ÆûÀü·«ÆÀÀå yskim@kmib.co.kr

