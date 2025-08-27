¡°¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â Æò´Ü ¾Æ´Ï¶ó °ü°´ À§ÇØ ¸¸µé¾ú¾î¿ä¡±
´º¿å ÀÌ¾î ·±´ø, ¼¿ï¼ °ø¿¬ ¿Ã¸° ¿¬Ãâ°¡ ¸¶Å© ºê·ç´Ï ´Üµ¶ ÀÎÅÍºä
¡°¼Ò¼³ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â °íÀüÀÌ¶ó »ç¶÷¸¶´Ù ÀÚ½ÅÀÇ ÇØ¼®ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â ³Ñ¹ö(³ë·¡)¸¦ ÅëÇØ Ä³¸¯ÅÍ ÇÏ³ªÇÏ³ªÀÇ ³»¸éÀ» º¸¿©ÁØ´Ù´Â °Ô ¿øÀÛ°ú °¡Àå Å« Â÷ÀÌÁÒ.¡±
¹Ì±¹ ÀÛ°¡ F.½ºÄà ÇÇÃ÷Á¦·²µåÀÇ µ¿¸í ¼Ò¼³À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ÀÇ ¿¬Ãâ°¡ ¸¶Å© ºê·ç´Ï´Â ÃÖ±Ù ¼¿ï °³²±¸ GS¾ÆÆ®¼¾ÅÍ¿¡¼ ±¹¹ÎÀÏº¸¿Í °¡Áø ´Üµ¶ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¿øÀÛ ¼Ò¼³°ú Â÷º°µÇ´Â ¹ÂÁöÄÃ¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ» °Á¶Çß´Ù. ºê·ç´Ï´Â ¡°¹ÂÁöÄÃÀÌ¶õ Àå¸£´Â ±âº»ÀûÀ¸·Î ¹«´ë¿¡¼ Èñ¸ÁÀ» º¸¿©ÁÖ·Á´Â Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ ÀÛÇ°µµ °³Ã÷ºñ°¡ ²÷ÀÓ¾øÀÌ Èñ¸ÁÀ» ÁÀ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÖ°íÀÚ Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
GS¾ÆÆ®¼¾ÅÍ(~11¿ù 9ÀÏ±îÁö)¿¡¼ °ø¿¬ ÁßÀÎ ¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â ¿øÀÛ°ú ¹Ì¼¼ÇÑ Â÷ÀÌ´Â ÀÖÁö¸¸ 1920³â´ë¸¦ ¹è°æÀ¸·Î °¡³ ¶§¹®¿¡ Çì¾îÁø »ó·ùÃþ Ãâ½Å ¿¬ÀÎ µ¥ÀÌÁö¸¦ ÀØÁö ¸øÇÑ °³Ã÷ºñ°¡ ºÎ¸¦ ÃàÀûÇÑ ÈÄ ³²ÀÇ ¾Æ³»°¡ µÈ ±×³à¸¦ µÇÃ£À¸·Á´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µû¶ó°£´Ù. ½ÅÃá¼ö ¿ÀµðÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥°¡ ºê·Îµå¿þÀÌ¿¡¼ ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ÃÖÃÊ·Î ¸®µå ÇÁ·Îµà¼¸¦ ¸Ã¾Æ 2023³â 11¿ù ¸·À» ¿Ã·È´Ù. ±×¸®°í Áö³ 4¿ù ¿µ±¹ ·±´ø¿¡ ÀÌ¾î 8¿ù ÇÑ±¹ ¼¿ï¿¡¼ ¸·À» ¿Ã¸®¸ç 3°³±¹¿¡¼ µ¿½Ã¿¡ °ø¿¬ÇÏ´Â À¯·Ê¾ø´Â »ç·Ê°¡ µÆ´Ù. ºê·ç´Ï´Â ¡°Ã³À½ ½ÃÀÛÇÒ ¶© ÀÌ ÀÛÇ°ÀÌ ÀÌ·¸°Ô ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î »ç¶û¹ÞÀ» °ÍÀÌ¶ó°í´Â ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù. Á¶¸¸°£ ´Ù¸¥ ±¹°¡¿¡¼µµ °ø¿¬ÀÌ ¿Ã¶ó°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °ü°´µéÀÌ ±¹Àû°ú »ó°ü¾øÀÌ ÀÌ ÀÛÇ°À» »ç¶ûÇØÁÖ½Ã´Â °Í¿¡ °¨»çÇÏ´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ÀÇ ¹è°æÀº 1Â÷ ¼¼°è´ëÀüÀÌ ³¡³ª°í ÀçÁîÀÇ ½Ã´ë·Î ºÒ¸®´Â 1920³â´ë´Ù. ¹ú½á 100³âÀÌ³ª µÈ ÀÛÇ°ÀÌ Áö±Ý ½Ã´ë¿¡ ¾î¶² °¨µ¿À» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ»±î. ±×´Â ¡°°èÃþ Â÷ÀÌ, ºóºÎ °ÝÂ÷¿¡ µû¸¥ °¥µî µîÀº Çö´ë °ü°´¿¡°Ôµµ °ø°¨ÀÌ °¡´Â ÀÌ¾ß±â¡±¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¹Ì±¹, ¿µ±¹ ±×¸®°í ÇÑ±¹¿¡¼ µ¿½Ã »ó¿¬µÇ´Â ¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ ÇÁ·Î´ö¼ÇÀº ´ëº»ÀÌ³ª ³Ñ¹ö°¡ °°´Ù. ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇÑ±¹ ÇÁ·Î´ö¼Ç¸¸ÀÇ Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖÀ»±î. ºê·ç´Ï´Â ¡°¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â ¹è¿ìµé¿¡ µû¶ó °ü°´Àº ´Ù¸¥ °æÇèÀ» ÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÇÑ±¹ °ø¿¬ÀÇ °æ¿ì ³²³à ÁÖ¿ªÀÎ ¸ÅÆ® µµÀÏ°ú ¼¾Á© ¾Æ¸¶µð°¡ °¢°¢ ÀÚ½ÅÀÇ °æÇèÀ» ³ì¿© »ýµ¿°¨À» Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ ÇÏ¿ï·£µå°¡ ÇÑ±¹ ÇÁ·Î´ö¼Ç¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ¹è¿ìµé¿¡°Ô ¸Â°Ô Ãß°¡ÀûÀÎ Æí°îÀ» ÇÑ °ÍÀÌ Æ¯º°ÇÏ´Ù¡±¸é¼ ¡°¶ÇÇÑ Á¦ÀÛÁøÀÌ ´º¿å°ú ·±´øÀ» °ÅÄ¡¸é¼ ¹è¿î °ÍµéÀ» ¼¿ï¿¡¼ ¼¼ºÎÀûÀÎ ºÎºÐ±îÁö ¹Ý¿µÇØ ÈÎ¾À È·ÁÇÏ°í ¸ÚÀÖ´Â ÇÁ·Î´ö¼ÇÀÌ µÆ´Ù¡±°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ºê·ç´Ï´Â 1999³â ´º¿å¿¡¼ ¿¬Ãâ°¡·Î¼ °æ·ÂÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. ºê·Îµå¿þÀÌ ÇÁ·Î´ö¼ÇÀÇ Á¶¿¬Ãâ°ú Çù·Â ¿¬Ãâ ±×¸®°í ¹Ì±¹ÀÇ ´Ù¸¥ Áö¿ª °ø¿¬ÀÇ ¿¬Ãâ·Î È°µ¿ÇÏ´ø ±×´Â 2014³â ¡®ºäÆ¼Ç®: ´õ Ä³·Ñ Å· ¹ÂÁöÄÃ¡¯·Î ºê·Îµå¿þÀÌ¿¡ µ¥ºßÇß´Ù. ÀÌ ÀÛÇ°Àº °°Àº ÇØ Åä´Ï»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ¿©¿ìÁÖ¿¬»ó°ú À½Çâ»óÀ» ¹ÞÀº °ÍÀº ¹°·Ð 6³â °¡±îÀÌ °ø¿¬µÉ ¸¸Å Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â ºê·ç´Ï°¡ ºê·Îµå¿þÀÌ¿¡¼ µÎ ¹øÂ°·Î ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ¹ÂÁöÄÃÀÌ´Ù. ±×°¡ ¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ Ã¢ÀÛÁø ÇÕ·ù ¹è°æÀÌ ±Ã±ÝÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù.
±×´Â ¡°½ÅÃá¼ö ´ëÇ¥¿Í´Â 10¿© ³â Àü ´Ù¸¥ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î ¸¸³ Àû ÀÖÁö¸¸, °á°úÀûÀ¸·Î ÀÛÇ°À» ¹«´ë¿¡ ¿Ã¸®Áö´Â ¸øÇß´Ù. ±×·¯´Ù°¡ ÀÌ¹ø¿¡ ½Å ´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ ÀÛ°îÀ» ÀÇ·Ú¹ÞÀº Á¦ÀÌ½¼ ÇÏ¿ï·£µå°¡ Ã¢ÀÛÁøÀ» ±¸¼ºÇÒ ¶§ ³ª¸¦ ¿¬Ãâ·Î ÃßÃµÇØ¼ ÇÕ·ùÇÏ°Ô µÆ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÄÚ·Î³ª19 ÆÒµ¥¹ÍÀÌ ³¡³¯ ¹«·ÆÀÎ 2021³âºÎÅÍ ÀÛ¾÷À» ½ÃÀÛÇß´Âµ¥, Ã¢ÀÛÁøÀÌ ¿øÇÏ´Â ´ë·Î Áö¿øÇØÁØ ½Å ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ °Ô Çà¿îÀÌ¾ú´Ù¡±°í µÇµ¹¾ÆºÃ´Ù.
¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â Áö³ 2020³â ÀÛ°¡¿Í ÀÛ°î°¡ÀÇ ÀÛÇ° ¿öÅ©¼óÀ» ½ÃÀÛÇØ 2021³â ¿¬Ãâ°¡ ÇÕ·ù µî °³¹ß°úÁ¤À» °ÅÃÄ Áö³ÇØ 4¿ù ºê·Îµå¿þÀÌ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 4³âÀÌ Ã¤ ¾È µÇ´Â °³¹ß°úÁ¤Àº ºê·Îµå¿þÀÌ ¹ÂÁöÄÃ·Î´Â ¸Å¿ì ÂªÀº ÆíÀÌ´Ù. 2021³â ¼Ò¼³ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¸¸·á¿¡ ¸ÂÃç ½Å ´ëÇ¥°¡ Á¦ÀÛÇÑ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯ ¿Ü¿¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ÇÁ·Îµà¼°¡ °³¹ß¿¡ µé¾î°£ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯°¡ Áö³ÇØ ¿©¸§ ¸®µù °ø¿¬À» Çß´Ù´Â ´º½º´Â ÀÌ¹ø ÇÁ·Î´ö¼ÇÀÇ ¼Óµµ°¨À» º¸¿©ÁØ´Ù.
±×´Â ¡°ÅÍº¸ ¼Óµµ¶ó°í ÇÒ ¸¸Å ÁøÂ¥ »¡¶ú´Ù. ´ç½Ã ÆÒµ¥¹ÍÀ¸·Î °ø¿¬ÀåÀÌ ¹®À» ´Ý¾ÒÀ» ¶§¶ó Ã¢ÀÛÁøÀÌ ÀÛÇ° ÁØºñ¿¡¸¸ ¸ôÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °Ô ½Ã±âÀûÀ¸·Î ½ÅÀÇ ÇÑ ¼ö¿´´Ù. º¸Åë ºê·Îµå¿þÀÌ¿¡¼ Ã¢ÀÛÁøÀÌ ¿©·¯ °³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ Âü¿©ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ °¢°¢ÀÇ ÁØºñ¿¡ ½Ã°£ÀÌ ¿À·¡ °É¸°´Ù¡±¸é¼ ¡°¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â ¶Ç °³¹ß°úÁ¤¿¡¼ ´ÙÀ½ ´Ü°è¿¡ ´ëÇÑ ¸íÈ®ÇÑ °èÈ¹ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ½Å ´ëÇ¥°¡ Ã¢ÀÛÁøÀÌ ´ÙÀ½ ´Ü°è¸¦ °í¹ÎÇÒ ¶§ È®½ÇÇÑ ¹æÇâ°ú ¸ñÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇßÇÑ °Íµµ ÀÛ¾÷ÀÌ »¡¸® ÁøÇàµÇµµ·Ï ¸¸µé¾ú´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
³¡À¸·Î ¾î·Á¿î Áú¹®À» ºê·ç´Ï¿¡°Ô ´øÁ³´Ù. ÀÏ¹Ý °ü°´ÀÇ Æò°¡°¡ ÁÁÀº °Í°ú ´Þ¸® Æò´ÜÀÇ Æò°¡´Â ±×´ÙÁö ÁÁÁö ¾Ê´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. Æò´ÜÀº ¹ÂÁöÄÃÀÌ ¾Æ¸Þ¸®Ä µå¸²ÀÇ ºû³ª´Â Ç¥¸é µÚ¿¡ ¼û°ÜÁø Çã»ó°ú °øÇãÇÔÀ» ½Å¶öÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ´Â ¿øÀÛÀÇ ¸Þ½ÃÁö°¡ È·ÁÇÑ ¹«´ë ¼Ó¿¡ Á¦´ë·Î ±¸ÇöµÇÁö ¸øÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» ³»³õ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ¹Ì±¹°ú ¿µ±¹ ¸ðµÎ ¸¶Âù°¡Áö´Ù.
±×´Â ¡°¹ÂÁöÄÃ ¡®À§´ëÇÑ °³Ã÷ºñ¡¯´Â Æò´ÜÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÏ¹Ý °ü°´À» À§ÇØ ¸¸µé¾ú´Ù. °ü°´µéÀº ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸·¯¿Í¼ ±Ø Áß ´Ù¾çÇÑ ÀÎ¹°¿¡ ¸ôÀÔÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ º¸¸é¼ ÁöºÒÇÑ Æ¼ÄÏ°ªÀÌ ¹«´ë À§¿¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù°í ´À³¤´Ù. °ü°´µéÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Ã£¾ÆÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¿ì¸® ÀÛÇ°ÀÇ °¡Ä¡¸¦ Áõ¸íÇß´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸é¼ ¡°µ¹ÀÌÄÑº¸¸é ¿øÀÛ¼Ò¼³µµ ÃâÆÇ Á÷ÈÄ ¹Ù·Î »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü¿¡¼ ±ºÀÎµé¿¡°Ô ¹èÆ÷µÇ¸ç Å©°Ô »ç¶û¹Þ¾Ò´Ù. Áö±Ý ¿ì¸®°¡ °Þ´Â °Íµµ ±×·± ºñ½ÁÇÑ °úÁ¤ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¿øÀÛ¼Ò¼³°ú ºñ½ÁÇÑ ¿ª»ç¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â ´À³¦¡±ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù.
ÀåÁö¿µ ¼±ÀÓ±âÀÚ jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)
