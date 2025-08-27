¡°Äá³ª¹° ºÀÁö¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ¿¹¹è, ÀüµµÀÇ ¾¾¾ÑÀÌ µÇ´Ù¡±
¿¹ÀåÅëÇÕ ÀüµµºÎÈïÀ§¿øÈ¸
¡®ÃÑÈ¸ ÀüµµºÎÈï¿îµ¿ »ç·ÊÁý¡¯ ¹ß°£
±³È¸ ±Ô¸ðº° ÀüµµÀü·«µµ Á¦½Ã
ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ ¿ÂÃµÃµ ÀÎ±Ù¿¡ ÀÚ¸®ÇÑ »ï¼º±³È¸(±Ç¿µ¸¸ ¸ñ»ç)¿¡´Â È¿äÀÏ »õº®¸¶´Ù ±ä ÁÙÀÌ ´Ã¾î¼±´Ù. ÁÖ¹Î 70~80¸íÀÌ »ï»ï¿À¿À ¸ð¿© ¼Õ¿¡ ÀÛÀº ºÀÁö¸¦ ¹Þ¾Æ °£´Ù. ºÀÁö ¼Ó¿¡´Â Äá³ª¹°ÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ¾à 4³âÂ° ÀÌ¾îÁ® ¿Â ¡®Äá³ª¹° ³ª´®¡¯Àº ÀÌ¿ô°ú ±³È¸¸¦ ÀÕ´Â Åë·ÎÀÌÀÚ Áö¿ª ÀüµµÀÇ ´ëÇ¥ »ç·Ê·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
»ï¼º±³È¸°¡ Äá³ª¹° ³ª´®À» ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀº ÄÚ·Î³ª19°¡ ÁøÁ¤µÇ´ø 2022³âÀÌ¾ú´Ù. ÆÒµ¥¹ÍÀ¸·Î 17³â°£ ÀÌ¾î¿À´ø ¹«·á±Þ½ÄÀ» Áß´ÜÇÑ ±³È¸´Â »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» Ã£´Ù Äá³ª¹° ³ª´®À» ÅÃÇß´Ù. ±Ç¿µ¸¸ ¸ñ»ç´Â 27ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ ¡°¹«·á ±Þ½ÄÀ» ÇÒ ¼ö ¾øÀ» ¶§, ÇÏ³ª´ÔÀÌ Äá³ª¹°À» ÅëÇØ ÁÖ¹Î°ú ÀÌ¾îÁö¶ó´Â ¸¶À½À» ÁÖ¼Ì´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ¹ä ´ë½Å Äá³ª¹°ÀÌ ³õ¿´Áö¸¸, ±× ¾È¿¡´Â Áö¿ªÀ» ÇâÇÑ ±³È¸ÀÇ ¼¶±è ÀÇÁö°¡ ´ã°Ü ÀÖ¾ú´Ù.
ÁÖ¹ÎµéÀº ±³È¸ ¾Õ¸¶´çÀ» ³Ñ¾î ÀÌÁ¦´Â ·Îºñ·Î µé¾î¿Í ÀÎ»ç¸¦ ³ª´©°í Â÷¸¦ ¸¶½Å´Ù. ±³È¸ÀÇ ¹®ÅÎÀÌ ³·¾ÆÁø °ÍÀÌ´Ù. ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» °æ·Î´ç¿¡µµ Á¤±âÀûÀ¸·Î Äá³ª¹°ÀÌ ÀüÇØÁö¸é¼, ±×°÷Àº ÀÛÀº ¿¹¹èÃ³¼Ò°¡ µÆ´Ù. ±Ç ¸ñ»ç´Â ¡°¾î¸£½ÅµéÀÌ ½Ã°£À» ¸ØÃß°í ÇÔ²² Âù¼Û°ú ±âµµ·Î ¿¹¹è¸¦ µå¸°´Ù¡±¸ç ¡°³ª´®ÀÌ ½Å¾ÓÀÇ ¾¾¾ÑÀ» ½É´Â ±âÈ¸·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. Àý±â ¿¹¹è ¶§¸é ÁÖ¹Î 40~50¸íÀÌ ±³È¸¸¦ Ã£´Â ÀÏµµ ´õ´Â ³¸¼³Áö ¾Ê´Ù.
´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎÈ¸(¿¹Àå) ÅëÇÕ ¼øÃµ³²³ëÈ¸(³ëÈ¸Àå À¯Ã¶»ó Àå·Î)´Â ¡®¼øÃµ½Ã´Ï¾î¼±±³È¸¡¯¸¦ ¿î¿µÇÏ¸ç ½Ã´Ï¾î ¼¼´ë¸¦ ¼±±³ Àü¹® ÀÎ·ÂÀ¸·Î ¾ç¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Ã´Ï¾îµéÀº Ç³ºÎÇÑ °æÇè°ú Áö½Ä¡¤Àü¹®¼º¡¤ÀÎ¸ÆÀ» »ç¿ª¿¡ È°¿ëÇÏ´Â ÃÑÃ¼Àû ¼±±³ ¸ðµ¨¿¡ ¾ÕÀå ¼´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ °°ÀÌ ±³È¸¿Í ³ëÈ¸¸¸ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ Àüµµ ¹æ½ÄµéÀº ¿¹ÀåÅëÇÕ ÃÑÈ¸ ÀüµµºÎÈïÀ§¿øÈ¸(À§¿øÀå ½É¿µ¼·)°¡ ¹ß°£ÇÑ ¡®ÃÑÈ¸ ÀüµµºÎÈï¿îµ¿ »ç·ÊÁý¡¯¿¡ ½Ç·È´Ù. »ç·ÊÁýÀº ÃÑÈ¸ ÀüµµºÎÈï¿îµ¿ÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í Æò°¡¸¦ ºñ·ÔÇØ ±³È¸ À¯Çüº° ¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ÀüµµÀü·«, ÀüµµºÎÈï¿îµ¿ ¿ì¼ö »ç·Ê, ¹Ì·¡ ÇÑ±¹±³È¸¿Í ÀüµµºÎÈï¿îµ¿ÀÇ ¹æÇâ Á¦½Ã µî ³× ºÐ¾ß·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
À§¿øÈ¸´Â ±³È¸ ±Ô¸ðº° ¸ÂÃãÇü Àüµµ Àü·«À» Á¦½ÃÇÑ´Ù. ¼ÒÇü±³È¸ÀÇ °æ¿ì ¼ºµµ °³°³ÀÎÀÇ Àº»ç ¹ß±¼°ú ¸ÂÃãÇü Á¢±ÙÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. Á¦ÇÑµÈ ÀÚ¿ø ¼Ó¿¡¼µµ °¢ ¼ºµµ°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ÀßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï È¯°æÀ» Á¶¼ºÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Àüµµ¶ó´Â ¿ë¾î ´ë½Å ¡®ÃàÁ¦¡¯ ¡®³ª´®¡¯ ¡®¸¸³²¡¯ µî Ä£±ÙÇÑ Ç¥ÇöÀ» »ç¿ëÇØ ½É¸®Àû ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í, ÀÚ¸³Àû ¿î¿µ ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¶·ÃÇØ ±³È¸ ³»ºÎ ¿ª·®À» °ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¼³¸íÇÑ´Ù. ÇÑ ¼Ò±×·ì Àüµµ, ¿Â¶óÀÎÆÀ ¿î¿µ, °¡Á¤¹æ¹® µîÀ» ÅëÇØ °ü°è Áß½ÉÀÇ Àüµµ¸¦ ½ÇÃµÇÒ °ÍÀ» ±ÇÇÑ´Ù.
ÁßÇü±³È¸´Â Á¶Á÷·Â°ú À¯¿¬¼ºÀ» µ¿½Ã¿¡ °®Ãá ÀåÁ¡À» È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ º¸´Ù Ã¼°èÀûÀÌ°í Àü¹®ÈµÈ Àüµµ Àü·«ÀÌ ¿ä±¸µÈ´Ù. À§¿øÈ¸´Â Àü±³ÀÎÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇÏ´Â ¡®ÅÂ½ÅÀÚ ÀÛÁ¤ ½Ã½ºÅÛ¡¯ ¿¬·É°ú ºÎ¼ Æ¯¼º¿¡ ¸ÂÃá ¡®ºÎ¼º° ¸ÂÃãÇü ÇÁ·Î±×·¥¡¯, Àº»çÀÚ Áß½ÉÀÇ ¡®Àü¹® ÀüµµÆÀ ¿î¿µ¡¯, ±¸¿ªº° Ã¥ÀÓÁ¦¸¦ ÅëÇÑ ¡®Àüµµ ÁøÇàÀÚ Á¦µµ¡¯ µîÀ» ÁÖ¿ä Àü·«À¸·Î Á¦¾ÈÇÑ´Ù. Æ¯È÷ Á¤±â ÃÊÃ» Çà»ç¿Í Àüµµ ÄÁÆÛ·±½º¸¦ Á¤·ÊÈÇØ Àüµµ ¿±â¸¦ È®»êÇÏ°í ±³À° È¿°ú¸¦ ³ôÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Ç³ºÎÇÑ ÀÚ¿ø°ú Á¶Á÷À» ±â¹Ý¿¡ µÐ ´ëÇü±³È¸´Â ´ë±Ô¸ð Ä·ÆäÀÎ°ú Ã¼°èÀû °ü¸® ½Ã½ºÅÛÀ» ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Ô Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ±³È¸´Â ±³±¸º° °ü¸® Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, ¿¬°£¡¤ÁßÀå±â Àüµµ ¸ñÇ¥¸¦ ¼¼¿ö Àü±³ÀÎ Â÷¿ø¿¡¼ Àüµµ¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¶Ç IT ±â¼úÀ» È°¿ëÇÑ ¡®Àüµµ »óÈ²½Ç¡¯À» ¿î¿µÇØ ½Ç½Ã°£ °ü¸®¿Í Áö¿øÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ¸ç, µ¥ÀÌÅÍ ±â¹ÝÀ¸·Î »õ½ÅÀÚ Á¤Âø°ú ¾çÀ° ½Ã½ºÅÛÀ» °ÈÇÏ´Â °Íµµ ÇÏ³ªÀÇ ¹æ¹ýÀÌ¶ó°í À§¿øÈ¸´Â ¼³¸íÇÑ´Ù.
½É¿µ¼· ¿¹ÀåÅëÇÕ ÀüµµºÎÈïÀ§¿øÀåÀº ¡°»ç·ÊÁýÀ» ÅëÇØ °¢ ±³È¸°¡ º¸´Ù Ã¼°èÀûÀÎ Àüµµ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í, ¹Ì·¡ ÇÑ±¹±³È¸ÀÇ Àüµµ¹æÇâÀ» ¸ð»öÇÏ´Â µ¥ À¯ÀÍÇÑ ÀÚ·á°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¸ðµç ±³È¸°¡ ÇÏ³ªµÅ ÇÏ³ª´Ô ³ª¶ó È®Àå¿¡ ¾ÕÀå¼³ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀÎ °ü½É°ú Çù·ÂÀ» ´çºÎµå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±èµ¿±Ô ±âÀÚ kkyu@kmib.co.kr
