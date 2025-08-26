[단독] 서울 강서구 주상복합서 추락사 여성 3명은 모녀 사이
서울 강서구 등촌역 인근 건물에서 모녀 사이인 여성 3명이 추락해 사망하는 사건이 발생했다.
경찰과 소방당국에 따르면 26일 오후 9시30분쯤 서울 강서구 염창동의 한 주상복합 건물 12층 옥상에서 40대 여성 1명과 20대 여성 2명이 동반 추락했다. 2명은 현장에서 사망하고 1명은 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
경찰은 이들이 모녀 사이인 것으로 보고 있다. 현재로서는 타살 혐의점은 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 자세한 추락 경위를 수사할 방침이다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이찬희 기자
