오세훈, 장동혁 국힘 대표에 “국민 눈높이서 다시 시작하자”
오세훈 서울시장은 26일 장동혁 의원이 국민의힘의 새 당대표로 선출되자 “당선을 축하한다”며 “국민의 눈높이에서 다시 시작하자”고 말했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “그 어느 때보다 보수와 당이 어려운 시기”라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “국민들은 탄핵 정국부터 지금까지 우리 당의 모습을 냉정하게 지켜보고 계시다”고 덧붙였다.
오 시장은 “생계 전선에서 하루하루 버텨내는 국민들에게 희망을 드리고, 미래를 걱정하는 청년들이 기댈 수 있는 정당이 돼야 한다”고 짚었다. 이어 “이제 국민의 눈높이가 무엇인지 정확히 살펴야 한다”고 거듭 강조했다.
오 시장은 “화이부동(和而不同). 서로 다름을 인정하며 조화를 이룬다면 때맞춰 내리는 비가 만물을 성장시키듯 시우지화(時雨之化)할 것”이라고도 말했다. 윤석열 전 대통령의 탄핵을 놓고 ‘탄핵 찬성파’와 ‘탄핵 반대파’가 당내에서 분열을 이어가자, 갈등을 극복하자는 메시지를 낸 것이다.
오 시장은 그러면서 “오직 민생을 위해 전진하는 국민의힘이 되도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
