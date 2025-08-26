시사 전체기사

日, 美관세 타격에 車구입 세금 폐지 만지작…“업계 지원”

입력:2025-08-26 20:34
공유하기
글자 크기 조정
일본 닛산의 요코하마 본사 내부 모습. AFP연합뉴스

일본 정부가 미국 관세 부과로 영향을 받는 자동차 업계를 살리기 위해 차량 구매시 내야하는 세금 일부를 폐지하는 방안을 논의하고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)는 일본 경제산업성이 자동차 연비 성능에 따라 취득가의 0~3%의 ‘환경성능세’에 대해 “폐지 등 취득 시 부담을 경감한다”는 내용을 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 세제 개편안에 명기할 방침이라고 26일 보도했다.

일본 당국이 환경성능세를 없애는 이유는 자동차 업계의 사정 때문이다. 현재 미국은 일본산 수입차에 27.5%의 관세를 매기고 있다. 기존 2.5%에 더해 올해 4월 2일부터 25%의 추가 관세가 적용됐기 때문이다.

미국은 일본 자동차 수출의 약 30%를 차지하는 만큼 중요한 시장이다. 자동차 업계는 관세 압박으로 수익성이 악화한 상황이다. 일본 정부는 감세 정책은 내수 시장을 활성화 시켜, 낮아진 자동차 업계의 수익성을 증대시키려는 전략인 것으로 해석된다.

현재 일본 중의원(하원)과 참의원(상원)은 모두 여소야대 구도여서, 환경성능세를 폐지하려면 야당 협조가 필요하다. 그러나 제3야당인 국민민주당은 자동차 수요 확대를 위해 세금 폐지를 주장해 왔다.

닛케이는 환경성능세 세수는 2025년 예상치가 약 1900억엔(약 1조8000억원)이고, 이것이 지방자치단체 수입이 된다며 폐지하면 지방 재정에 미칠 영향이 우려된다고 전했다. 이어 이를 대신할 재원 확보가 과제가 될 것으로 내다봤다. 일본 정치권은 이와 별개로 휘발유 관련 세금 일부를 연내 폐지하기로 합의한 바 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
926
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
낮은 급여에 민원 스트레스… 공시생 4년 새 ‘반토막’
현대차 노조, ‘파업 찬성’ 86%…7년 만에 파업하나
트럼프 “한국 새 정부, 교회 급습했다고 들어…확인해 볼 것”
총수들 총동원 된 사이 ‘원투펀치’… “원팀이라더니” 재계는 망연자실
끼니 때우러 들어간 빵집… 소방관이 울컥한 까닭 [아살세]
주변 카페마다 “성심당 빵 취식 가능” 상생 입간판
미국행 우편물까지 관세… 역직구 시장 ‘찬물’
가자지구 의사들 “앙상한 갈비뼈, 팔다리…영양실조 아니면 뭐냐”
국민일보 신문구독