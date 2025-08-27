¡®Ä§Ã¼¡¤°ø»çºñ¡¤»êÀç¡¯ ¾ÇÀç ¸±·¹ÀÌÀÎµ¥¡¦ Àç°ÇÃà¡¤Àç°³¹ß ¼öÁÖ°í´Â ¿ª´ë±Þ, ÀÌÀ¯´Â?
Àç°ÇÃà¡¤Àç°³¹ßÀÌ ¿ÃÇØ °Ç¼³¾÷°èÀÇ ¹öÆÀ¸ñ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç¼³ °æ±â Ä§Ã¼, °ø»çºñ±Þµî, »êÀç ¸®½ºÅ© µî ¾ÇÀç°¡ ´©Àû¿¡µµ ±â·ÏÀû ¼öÁÖ°í¸¦ ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼¿ï ³ëÈÄ´ÜÁöµéÀÌ 2022³â ¿À¼¼ÈÆ ½ÃÀå º¹±Í ÀÌÈÄ µµ½ÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÌ¸é¼´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÏºÎ ´ëÇü»ç ½ò¸²Çö»óµµ ½ÉÈÇÏ¸é¼ ¾÷°è ³» Èñºñµµ ¾ù°¥¸°´Ù.
26ÀÏ °Ç¼³¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯±îÁö 10´ë °Ç¼³»çÀÇ ¿ÃÇØ µµ½ÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼öÁÖ¾×Àº 31Á¶6833¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. 2024³â ÇÑ ÇØ ¼öÁÖ¾× 27Á¶8700¾ï¿øÀ» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ¾ú´Ù.
»ï¼º¹°»ê °Ç¼³ºÎ¹®ÀÌ 7Á¶828¾ï¿øÀ¸·Î ÇöÀç±îÁö °¡Àå ¸¹Àº ¼öÁÖ°í¸¦ ¿Ã·È´Ù. ¡®·¡¹Ì¾È¡¯ ºê·£µå ÆÄ¿ö¸¦ ¾Õ¼¼¿î »ï¼º¹°»êÀº Áö³ 1¿ù ¡®´ë¾î¡¯ ÇÑ³²4±¸¿ª Àç°³¹ß(1Á¶5695¾ï¿ø)À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ½Å¹ÝÆ÷4Â÷ Àç°ÇÃà(1Á¶310¾ï¿ø), ÀåÀ§8 °ø°øÀç°³¹ß(1Á¶1945¾ï¿ø), ¿ï»ê ³²±¸ B-04 Àç°³¹ß(6982¾ï¿ø), °³Æ÷¿ì¼º7Â÷(6757¾ï¿ø) µî ÃÑ 11°³ ½Ã°ø±ÇÀ» µû³»¸ç, ÀÚ»ç ¿ª´ë ¼öÁÖ¾× ÃÖ°íÄ¡¸¦ °æ½ÅÇß´Ù.
Çö´ë°Ç¼³ÀÌ 5Á¶5357¾ï¿øÀ¸·Î µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù. °³Æ÷ÁÖ°ø6¡¤7´ÜÁö Àç°ÇÃà(1Á¶5138¾ï¿ø) µî ÃÑ 7°³ÀÇ »ç¾÷À» ¼öÁÖÇß´Ù.
Çö´ë°Ç¼³Àº ¾Ð±¸Á¤2±¸¿ª Àç°ÇÃà(2Á¶7488¾ï¿ø), ÀåÀ§15±¸¿ª(1Á¶4663¾ï¿ø)ÀÇ ¼öÀÇ°è¾àµµ À¯·ÂÇÑ »óÈ²ÀÌ¾î¼ ÀÌ¸¦ ÇÕÄ¡¸é 9Á¶7508¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¾÷°è ÃÖÃÊ·Î 9Á¶ Å¬·´(9Á¶3395¾ï¿ø)¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ 2022³âÀ» ¶Ù¾î³Ñ´Â ¼öÁØÀ¸·Î, 10Á¶ Å¬·´ °¡´É¼ºµµ °Å·ÐµÈ´Ù. »ï¼º¹°»ê ¿ª½Ã ¿©ÀÇµµ ´ë±³¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà, ´ë¿ì°Ç¼³°úÀÇ ¹®·¡µ¿4°¡ Àç°³¹ß ÄÁ¼Ò½Ã¾ö µîÀ» Ãß°¡ ¼öÁÖÇÒ °æ¿ì 8Á¶¿ø±îÁö ´Ã¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ Æ÷½ºÄÚÀÌ¾Ø¾¾°¡ 5Á¶302¾ï¿ø, GS°Ç¼³ÀÌ 4Á¶1522¾ï¿ø ±Ô¸ð¸¦ ¼öÁÖÇÏ¸ç ¼±Àü ÁßÀÌ´Ù. Æ÷½ºÄÚÀÌ¾Ø¾¾´Â ÀÕµû¸¥ »ç¸Á»ç°í·Î ÀÎÇÁ¶ó ºÎ¹® ½Å±Ô¼öÁÖ´Â Áß´ÜÇßÀ¸³ª, ¼º¼ö2Áö±¸ µî ÇÙ½É »ç¾÷Àå¿¡¼± ¼öÁÖÀüÀ» ÀÌ¾î°¡´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°Ç¼³¾÷°è´Â ÃÖ±Ù ÀÔÁö¡¤»ç¾÷¼ºÀÌ ÁÁÀº Áö¿ª¿¡¼ Á¤ºñ»ç¾÷ÀÌ ¼Óµµ¸¦ ³½ ¿µÇâÀÌ ÀÖ´Ù°í º»´Ù. ÇÑ °Ç¼³»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°Æ¯È÷ ¼¿ïÀº ¹Ú¿ø¼ø Àü ½ÃÀå ´ç½Ã µµ½Ã Àç»ýÀ» °Á¶ÇÏ¸é¼ ³ëÈÄÈ ´ÜÁöÀÇ Àç°ÇÃà¡¤Àç°³¹ßÀÌ ´·Á ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°½ÃÀåÀÌ ¹Ù²ï µÚ ¿©°ÇÀÌ ³ª¾ÆÁ³°í, ¿ÃÇØ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤±îÁö ¿Â ´ÜÁöµéÀÌ ¸ô¸° ¿µÇâÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
Á¤ºÎ³ª Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼°¡ ¹ßÁÖÇÑ °ø°ø °ø»ç ÀÏ°¨ÀÌ ÁÙ¾îµç °Íµµ ÇÑ ¿µÇâÀÌ´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ °Ç¼³»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°Á¤ºÎ ÁÖµµÀÇ SOC(»çÈ¸°£Á¢ÀÚº») »ç¾÷ÀÌ ÁÙ¸é¼ È¸»ç ³» °ü·Ã ÀÎ¿øµµ ÇÑÃ¢ ¸¹¾ÒÀ» ¶§º¸´Ù Àý¹Ý ÀÌ»ó ÁÙ¾îµé¾ú´Ù¡±°í ºÐÀ§±â ÀüÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¾÷°è ³»¿¡¼µµ µµ½ÃÁ¤ºñ»ç¾÷ ¼öÁÖ ¾ç±ØÈ°¡ ³ªÅ¸³´Ù. »ï¼º¹°»ê°ú Çö´ë°Ç¼³ ´Ü µÎ °÷ÀÌ 10´ë °Ç¼³»ç ¿ÃÇØ ÀüÃ¼ ¼öÁÖ¾× 40%¸¦ Â÷ÁöÇß°í, Æ÷½ºÄÚÀÌ¾Ø¾¾¸¦ ´õÇÏ¸é 55.7%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
¹Ý¸é Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µÀº ¿ÃÇØ Á¤ºñ»ç¾÷ ¼öÁÖ°¡ ¾ø´Ù. Áö³ 2¿ù ¼¼Á¾~¾È¼º °í¼Óµµ·Î ±³·® ºØ±« »ç°í·Î 10¿©¸íÀÇ »ç»óÀÚ¸¦ ³½ ÀÌÈÄ ¼öÁÖ¸¦ Àü¸é Áß´ÜÇß´Ù. »ç¾÷±¸Á¶ ÀçÆí¿¡ ÁýÁßÇÏ´Â SK¿¡ÄÚÇÃ·£Æ®´Â 3039¾ï¿ø¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ½Ã°ø´É·Â 3À§ ´ë¿ì°Ç¼³µµ 1Á¶1162¾ï¿ø¿¡ ±×Ä£´Ù.
¼¿ï µî ¼öµµ±Ç ÇÙ½ÉÁö¿ªÀº ½Å±Ô ÁÖÅÃ °ø±ÞÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°í »ç¾÷¼ºÀÌ ÁÁ¾Æ µµ½ÃÁ¤ºñ»ç¾÷ÀÌ ´õ È°¹ßÇØÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ÇÏ¹Ý±â ¼º¼öÀü·«Á¤ºñ±¸¿ª Àç°³¹ß ¼öÁÖÀüÀÌ Ä¡¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¼º¼öÀü·«Á¤ºñ1Áö±¸(¼º¼ö1Áö±¸) Àç°³¹ß Á¶ÇÕÀº Áö³ 21ÀÏ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤ ÀÔÂû °ø°í¸¦ ³Â´Ù. ÀÔÂû º¸Áõ±ÝÀº 1000¾ï¿øÀ¸·Î ½Ã°ø»ç ÀÔÂûÀº 10¿ù 13ÀÏ ¸¶°¨ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼º¼ö1Áö±¸´Â ¼º¼öÀü·«Á¤ºñ±¸¿ª 4°÷ Áß¿¡¼µµ ´ëÀåÁÖ·Î ²ÅÈù´Ù. »ç¾÷ ±Ô¸ð´Â 2Á¶¿ø¿¡ ´ÞÇÏ°í, ÇÑ°¡¤¼¿ï½£°ú ¸Â´ê¾Ò´Ù. ÇöÀç GS°Ç¼³, Çö´ë°Ç¼³, HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ßÀÌ °ü½ÉÀ» º¸ÀÎ´Ù.
±ÇÁßÇõ ±âÀÚ green@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
