40% 육박 이시바 지지율 ‘불쑥’… 당내 퇴진론 ‘머쓱’
요미우리 여론조사 지지율 39%
조기 총재선거 당론 분열 조짐
일본 집권 자민당이 이시바 시게루 총리에게 사실상 퇴진 권고 격으로 추진하는 조기 총재선거, 일명 ‘총재 리콜’을 놓고 당론 분열 조짐이 나타나고 있다.
지지통신은 26일 “자민당에서 조기 총재선거에 대한 찬반 의견이 엇갈려 불확실성이 커지고 있다”며 “지방조직 간부들은 선거를 치르기 위한 임시 전당대회 개최를 요구하는 목소리를 높이고 있지만 각종 여론조사에선 이시바 총리 연임론이 탄력을 받고 있기 때문”이라고 보도했다.
자민당은 일명 ‘리콜 규정’으로 불리는 당규 6조4항에 근거해 현직 중‧참의원(295명)과 도도부현 대표(47명)를 합산한 342명의 과반(172명)이 찬성하면 전당대회를 통한 조기 총재선거를 실시할 수 있다.
자민당 총재선거관리위원회는 지난 19일 첫 회의를 통해 공식 업무에 들어간 상태다. 다만 자민당이 지금까지 리콜 규정을 발동해 총재를 교체한 적은 없다.
자민당은 지난해 중의원 선거(총선)와 지난달 참의원(상원) 선거에서 모두 과반 의석을 확보하지 못하자 이시바 끌어내리기에 나섰다. 하지만 이시바 내각 지지율은 참의원 선거 이후 여론조사마다 상승세로 전환됐다.
일본에서 보수 성향으로 분류되는 요미우리신문이 지난 22~24일 유효 응답자 991명 상대로 실시한 여론조사에서 이시바 내각 지지율은 39%로 전월(22%) 대비 17% 포인트나 상승했다. 요미우리는 “2008년 전화 여론조사 방식을 도입한 뒤 총리 교체기를 제외하면 최대 폭의 지지율 상승”이라고 분석했다.
지지통신이 자민당 내 47개 도도부현 시도당 간부를 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 21곳은 임시 전당대회 개최를 요구했고 2곳은 반대했다.
여전히 조기 총재선거를 열어야 한다는 의견이 많지만 과반(24곳)에는 미치지 못했다. 소수로나마 2곳에서 이시바 연임 취지로 해석되는 임시 전당대회 불요 의견이 나온 점도 주목할 대목이다.
이시바에 대한 퇴진, 혹은 연임을 놓고 입장을 정하지 못한 자민당 의원들은 조기 총재선거를 요구하는 시도당이 과반에 미치지 못한 설문조사 결과를 무거운 자세로 받아들이고 있으며 “이제 조기 총재선거를 치르기 어렵다”는 당내 목소리도 나온다고 지지통신은 전했다.
지지통신은 “다음 달 초로 예상되는 참의원 선거 총결산 이후 조기 총재선거에 대한 자민당의 당론이 확인될 것”이라며 “이후 당 간부들이 사퇴를 요구할 경우 이시바가 어려움에 직면할 것이라는 전망도 있다”고 짚었다.
