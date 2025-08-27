½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡®Ãë¾÷ÇÏ·Á¸é AI ¸¶À½ºÎÅÍ ¾ò¾î¾ß¡±¡¦ AI½Ã´ë°¡ µÚ¹Ù²Û Ã¤¿ë ½ÃÀå

ÀÔ·Â:2025-08-27 06:00
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ÀÎ°øÁö´É(AI) ´ëÀüÈ¯ ±â·ù´Â Ã¤¿ë ½ÃÀåÀÇ ÆÇµµµµ µÚ¹Ù²Ù°í ÀÖ´Ù. Ãë¾÷ÁØºñ»ýµéÀÌ °³º° ÀÚ±â¼Ò°³¼­ ÀÛ¼º ½Ã »ý¼ºÇü AIÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ´Â ¼öÁØÀ» ³Ñ¾î ÀÌÁ¦´Â ±â¾÷µéµµ ÀÎ·Â Ã¤¿ë ÀýÂ÷¿¡ AI¸¦ Àû±Ø È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. Ãë¾÷¿¡ ¼º°øÇÏ·Á¸é ¿ì¼± AIÀÇ ¡®¸¶À½¡¯ºÎÅÍ »ç·ÎÀâ¾Æ¾ß ÇÏ´Â ½Ã´ë°¡ µÈ °ÍÀÌ´Ù.

26ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ±¹³» ±â¾÷ 10°÷ Áß 4°÷Àº Ã¤¿ë Æò°¡¿¡ AI¸¦ È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ÇÑ±¹»ê¾÷ÀÎ·Â°ø´ÜÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ º¸°í¼­¸¦ º¸¸é 2023³â Ã¤¿ë ºÐ¾ß¿¡ AI¸¦ È°¿ëÇÏ´Â ±â¾÷Àº 41.1%, È°¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ±â¾÷Àº 58.9%ÀÎ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. AI°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ È°¿ëµÇ´Â Æò°¡ ºÐ¾ß´Â ÇÊ±â¡¤¿ª·®°Ë»ç(57.5%)¿´À¸¸ç ¼­·ù ÀüÇü(41.5%), ¸éÁ¢ ÀüÇü(18.9%)ÀÌ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.


ÃÖ±Ù ½ÃÀå¿¡´Â ±â¾÷¿ë AI Ã¤¿ë Æò°¡ ¼­ºñ½º°¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. SKÅÚ·¹ÄÞ°ú SK AX´Â °øµ¿ °³¹ß ÁßÀÎ AI ºñ¼­ ¼­ºñ½º ¡®¿¡ÀÌ´å ºñÁî¡¯¸¦ ¿À´Â 11¿ù Á¤½Ä °ø°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±×Áß ¿¡ÀÌ´å ºñÁî HR(ÀÎÀûÀÚ¿ø) ±â´ÉÀº Áö¿ø¼­ °ËÅä¡¤Æò°¡, AI È°¿ë Å×½ºÆ®, ¾÷¹« ÀûÇÕ¼º Æò°¡, AI ¸éÁ¢, Áö¿øÀÚ ¸ÂÃãÇü ¸éÁ¢ Áú¹® Á¦ÀÛ µî »ý¼ºÇü AI ±â¹ÝÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. SK AX´Â ¿ÃÇØ ÃÊ Ã¤¿ë °úÁ¤¿¡ ¿¡ÀÌ´å ºñÁî HRÀ» µµÀÔÇØ ¼öÃµ°³°¡ ³Ñ´Â Áö¿ø¼­¸¦ 4½Ã°£ ¸¸¿¡ ºÐ¼®¡¤Æò°¡Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.

ÀâÄÚ¸®¾ÆÀÇ Ã¤¿ë °ü¸® ¼Ö·ç¼Ç ³ªÀÎÇÏÀÌ¾î´Â Áö³­ 5ÀÏ ¡®Áö¿øÀÚ ½ºÅ©¸®´× ÀÚµ¿È­¡¯ ±â´ÉÀ» »õ·Ó°Ô ¼±º¸¿´´Ù. ¼­·ù Æò°¡ ½Ã Áö¿ø¼­ Ç×¸ñº° ¹èÁ¡ ±âÁØ ¼³Á¤, Á¡¼ö ±â¹Ý Á¤·Ä ¹× ÇÊÅÍ¸µ, °á°ú ¹Ý¿µ ÈÄ¼Ó ÀýÂ÷ ÀÚµ¿È­, ½ºÅ©¸®´× ½ÇÇà µî ¼¼¹ÐÇÑ ¼­ºñ½º¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù. ÀÎ»ç ´ã´çÀÚ°¡ Áö¿øÀÚÀÇ ÇÐ·Â, °æ·Â, ÀÚ°ÝÁõ, ÀÚ±â¼Ò°³¼­ Á¦Ãâ ¿©ºÎ µî¿¡ µû¶ó ¹èÁ¡ ±âÁØÀ» ¼³Á¤ÇÏ¸é AI°¡ ¾Ë¾Æ¼­ ±×¿¡ ¸Â´Â Á¡¼ö¸¦ ºÎ¿©ÇÏ°í µî¼ö¸¦ ¸Å±â´Â °ÍÀÌ´Ù.

ÀÎ°£ÀÇ ÁÖ°üÀû ÆÇ´Ü ¿µ¿ªÀÎ ¸éÁ¢ Æò°¡¿¡µµ AI°¡ ¼ÕÀ» »¸°í ÀÖ´Ù. ½Ç¿ë AI ±â¼ú ±â¾÷ ¹«ÇÏÀ¯´Â ±¹³» 700¿©°³ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ´ëÈ­Çü AI ¸éÁ¢ ¼­ºñ½º ¡®¸ó½ºÅÍ¡¯¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ó½ºÅÍ´Â Áö¿øÀÚÀÇ ´äº¯À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ²¿¸® Áú¹®À» ÀÌ¾î°¡ ½ÇÁ¦ ¸éÁ¢°ü¿¡ °¡±î¿î °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ´ë±Ô¸ð Áö¿øÀÚ °ËÁõ ÀýÂ÷ÀÇ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.


ÇÏÁö¸¸ ÃëÁØ»ýµé »çÀÌ¿¡¼± AI Æò°¡¿¡ ´ëÇÑ °ÅºÎ°¨µµ Å©´Ù. ÀÌ¸ð(26)¾¾´Â ¡°¸Õ ¹Ì·¡¿£ AI°¡ °¡Àå °´°üÀû ÆÇ´ÜÀ» ÇÒ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁö¸¸ ÇöÀç Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â ÀÔÀå¿¡¼­´Â ½Ã½ºÅÛ ¿À·ù¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¾È°ú ±â°è¸¦ »ó´ëÇÑ´Ù´Â ºÒÄèÇÔÀÌ ´õ¿í Å©°Ô ´Ù°¡¿À´Â °ÍÀÌ »ç½Ç¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÓ¸íÈ£ ´Ü±¹´ë ½É¸®ÇÐ°ú ±³¼ö´Â ¡°»ç¶÷ÀÇ ´É·ÂÀÌ³ª °¨Á¤À» Æò°¡ÇÔ¿¡ ÀÖ¾î AI´Â ¾ÆÁ÷ ¿À·ùÀÇ °¡´É¼ºÀÌ Å« ¼ö´Ü¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÏºÎ µ¥ÀÌÅÍ Á¤¸®¿¡ AI¸¦ È°¿ëÇÏ°í ¼¼ºÎ ÀÎ»ç ÀýÂ÷¿¡´Â »ç¶÷ÀÌ Á÷Á¢ Æò°¡ ¹× ÀçÈ®ÀÎÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. Ã¤¿ë Æò°¡¿¡ AI¸¦ È°¿ëÇÒ °æ¿ì Áö¿øÀÚ¿¡°Ô ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¾Ë°í¸®ÁòÀ» °ø°³ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûµµ Á¦±âµÈ´Ù.

¾çÀ±¼± ±âÀÚ sun@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
°æ³² °ÅÁ¦¼­ ºÎºÎ½Î¿ò Áß ¾ÆÆÄÆ® ºÒ Áú·¯ ÁÖ¹Î ´ëÇÇ
ÀúÃâ»ý ÇÑ±¹, ¼¼½ÖµÕÀÌ ÀÌ»ó Ãâ»êÀ²Àº ¼¼°è 1À§
¡°Á¤¸®ÇØ°í¡¤±¸Á¶Á¶Á¤µµ ³ëµ¿ÀïÀÇ ´ë»ó µÉ °¡´É¼º¡±
½ÃÁß ÆÇ¸Å ¾×»ó ÀüÀÚ´ã¹è 1±º ¹ß¾Ï¹°Áú ¡®¸ð¶ô¸ð¶ô¡¯
[´Üµ¶] ¡°BTS ÆÐ¼Ç ¸¶½ºÅ© 1000¸¸Àå ¼öÁÖ¡±¡¦ 11¾ï »ç±â, Â¡¿ª 4³â ¼±°í
Áß±¹Â÷¿¡ ¹Ð¸®´Â ÀÏº»Â÷¡¦ìí´Ö»ê, »ó¹Ý±â ÆÇ¸Å·® ñéBYD µî¿¡ ¹Ð·Á
Æ®·³ÇÁ, ÀÌ ´ëÅë·É Ã¹ ¸¸³² Á÷Àü ¡°ÇÑ±¹¼­ ¼÷Ã»¡¤Çõ¸í¡±
Çö´ëÂ÷ ³ëÁ¶, ¡®ÆÄ¾÷ Âù¼º¡¯ 86%¡¦7³â ¸¸¿¡ ÆÄ¾÷ÇÏ³ª
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶