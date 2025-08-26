트럼프, 리사 쿡 연준 이사 해임 통보…“주택담보대출 사기 혐의”
미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)를 자기 사람으로 채우려는 도널드 트럼프 미국 대통령이 주택담보대출 사기 혐의를 받는 리사 쿡(사진) 연준 이사를 해임했다고 25일(현지시간) 밝혔다. 이는 연준 111년 역사상 대통령이 연준 이사를 해임한 첫 사례다. 쿡 이사는 대통령이 자신을 해임할 법적 근거가 없다며 사임을 거부하고 있다.
영국 일간 가디언 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 쿡 이사에게 해임을 통보하는 내용의 서한을 공개했다. 헌법 2조와 1913년 연준법이 부여한 권한에 따라 쿡 이사를 이사직에서 즉각 해임한다는 내용을 골자로 한다.
트럼프 대통령은 서한에서 “미국민은 정책 입안과 연준 감독을 맡긴 이사들의 정직성을 완전히 신뢰할 수 있어야 한다”며 “금융 사안과 관련한 당신의 기만적이고 범죄일 수 있는 행동을 고려하면 미국민들은 당신을 신뢰할 수 없으며 난 당신의 진실성을 신뢰할 수 없다”고 했다.
앞서 빌 풀테 연방주택금융청(FHFA) 청장은 팸 본디 법무부 장관에게 서한을 보내 쿡 이사의 주택담보대출 사기 의혹을 제기했으며 법무부는 쿡 이사를 수사할 계획이라고 밝혔다. 쿡 이사가 2021년 두 채의 주택을 동시에 ‘주거지(primary residence)’로 기재하며 각각 대출을 받는 등 주택담보대출 사기를 저질렀다는 주장이다.
뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 쿡 이사는 트럼프 대통령의 발표 후 몇 시간 뒤 변호사를 통해 낸 성명에서 트럼프 대통령이 자신을 해임할 법적 근거가 없다면서 “나는 사임하지 않을 것이며 2022년부터 그래왔듯 미국 경제를 돕기 위해 내 직무를 계속 수행할 것”이라고 말했다. 쿡은 2022년 조 바이든 전 대통령이 임명한 인물로, 연준 역사상 첫 흑인 여성 이사다.
