경북도 “비상계엄 당시 청사 폐쇄하거나 동조한 적 없어”
더불어민주당 김병주 의원의 ‘일부 지방자치단체 비상계엄 동조 정황 주장’에 반박
경북도는 26일 더불어민주당 김병주 의원이 12‧3 비상계엄 선포 직후 경북도 등 일부 지방자치단체가 비상계엄에 동조한 정황이 있다고 주장한 것과 관련, “비상계엄과 관련해 청사를 폐쇄하거나 계엄에 동조한 적이 없다는 것을 분명히 밝힌다”고 했다.
경북도 관계자는 “경북도 청사는 울타리가 없는 개방형 청사이며 업무공간인 본관 건물 등은 평상시에도 야간에는 보안 및 방범 차원에서 출입관리시스템이 작동하게 돼 있다”며 “도는 어떠한 상황에서도 도민들의 안전과 재산을 보호하는 것을 제1의 책무임을 깊이 인식하고 앞으로도 민생을 챙기는데만 전념할 예정”이라고 덧붙였다.
민주당 3대 특검 종합대응특위 소속인 김 의원은 25일 국회에서 열린 특위 전체회의에서 “언론 보도에 따르면 오세훈의 서울시, 김진태의 강원도, 유정복의 인천시, 홍준표의 대구시, 이철우의 경상북도 등 많은 지자체가 계엄이 선포된 날 청사를 폐쇄하고 비상대책회의를 진행한 것으로 알려졌다”며 이같이 밝혔다.
김 의원은 “윤석열은 비상계엄을 선포하면서 행정안전부를 통해 전국 지자체에 청사 폐쇄를 명령했다”며 “오비이락이라고 하기에는 너무 일사불란하다. 이 정도면 이들 지자체장 또한 계엄에 동조한 것은 아닌지 수사가 이뤄져야 한다”고 주장했다.
김 의원은 또 “지자체의 적극적인 내란 동조 행위에 대해 명명백백히 밝혀야 하는 이유는 그 혐의자들이 현재까지 시청과 도청을 지휘하고 있기 때문”이라며 “내란의 뿌리를 반드시 솎아내야 한다”고 강조했다.
