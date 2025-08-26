이웃 사랑 실천하는 익명의 기부 행렬…“저소득 학생·이재민 위해”

대구 군위군 우보면행정복지센터에 지난 22일 한 주민이 이재민에게 전해달라며 기부한 성금 50만원. 군위군 제공

박정희 우보면장은 “기부자의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “성금은 사회복지공동모금회를 통해 긴급 구호, 주택 복구, 이재민 생계 지원 등 꼭 필요한 곳에 사용하겠다”고 밝혔다.

부산 동래구에 지난 20일 익명의 기부자가 찾아와 저소득층 학생을 위해 사용해 달라며 10만원권 상품권 총 20매(총 200만원 상당)를 전달. 동래구 제공

지난 20일 부산 동래구에는 한 익명의 기부자가 저소득층 학생들을 위해 써달라며 10만원권 상품권 20매(총 200만원 상당)를 전달했다.

는 뜻을 전하고 황급히 사무실을 떠난 것으로 전해졌다. 기부받은 상품권은 지역 내 한부모 가정 학생 20명에게 전달될 예정이다.