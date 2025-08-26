합참의장 등 軍 수뇌부 인사, 다음주 날까 … ‘비육군·비육사’ 기류도

새 합참의장 유력 후보로 강신철 언급

海 양용모 대장도 경쟁자로 거론돼

‘공백 상태’ 육군 지휘부 인사도 관심

안규백 국방부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

군 고위 관계자는 “강 부사령관은 자타공인 작전·정책통이자 선후배들에게 신망 높은 지휘관으로 리더십에 의심의 여지가 없다”고 말했다.