청소년 성경암송예배 드린다… 창세기, 요한복음, 로마서 총 87장 릴레이 암송
10월 3일 오전 10시부터
방과후교회학교연합회(대표 이성모)와 말씀PT(대표 스티브)는 10월 3일 오전 10시부터 오후 6시까지 ‘제1회 한국교회 성경암송예배’를 드린다. 성경암송예배는 창세기, 요한복음, 로마서 총 87장을 암송하는 것이다. 장소는 추후 공지할 예정이다.
대상은 19세 이하, 사전에 신청한 청소년들로 이들이 릴레이로 87장을 나누어 암송한다. 신청 마감은 다음 달 20일이며 포스터에 나와 있는 연락처로 문자 보내면 된다.
이성모 선교사는 “청소년 성경암송예배는 국내에서 처음 진행되는 행사로 ‘우리의 다음 세대들이 하나님의 말씀이면 된다’는 강한 확신 갖길 기대하고 있다”고 말했다. 이어 “하나님은 지금 100만명 청소년대부흥 운동 (1907~2027)을 시작하셨다”며 “이 기간에 하나님께서 가장 기뻐하시며 이 나라와 민족을 이끌 리더, 100만 청소년 용사가 나올 것”이라고 말했다(youtube.com/@한국교회성경암송예배).
전병선 선임기자 junbs@kmib.co.kr
