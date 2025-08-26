부산시교육청, 정선학원 임시이사 3명 추가 선임
정선학원 임시이사 7명 체제 완성
교육청 “법조·회계 전문성 강화”
부산시교육청은 학교법인 정선학원의 조속한 정상화를 위해 지난 25일 사학분쟁조정위원회 심의를 거쳐 임시이사 3명을 추가 선임했다고 26일 밝혔다.
지난달 임시이사 4명을 선임한 데 이어 이번에 3명이 추가되면서 총 7명의 임시이사 선임 절차가 모두 마무리됐다.
이번에 새로 선임된 3명은 다음 달 5일 임기가 끝나는 임시이사 1명과 지난달 1일 사임한 2명의 후임이다. 교육청은 법조·회계 분야 전문성을 지닌 인사들이 합류함에 따라 정선학원이 당면한 현안을 해결하는 데 힘을 보탤 것으로 기대한다.
정선학원은 임시이사 구성이 완료됨에 따라 이사회 공백으로 미뤄온 주요 안건을 조만간 열릴 임시 이사회에서 신속히 처리할 계획이다.
김석준 교육감은 “정선학원과 해당 학교들의 안정을 위해 임시이사 선임을 서둘러 마무리했다”며 “교육, 법조, 회계 등 각 분야의 전문성을 갖춘 임시이사들이 조속히 학교 운영 정상화에 이바지하기를 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
