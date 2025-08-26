美국방부, ‘전쟁부’로 이름 바뀌나…트럼프, 계획 시사

국방부 명칭 변경,

다음주 중 이뤄질 가능성 높아

AFP연합뉴스

이재명 대통령과

“

”며 “제1·2차 세계대전에서 승리했을 때 (국방부를) 전쟁부라고 불렀다. 그 시절은 믿을 수 없는 승리의 역사였다”고 말했다.