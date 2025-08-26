내란특검, ‘비상계엄 가담 의혹’ 해경 전 기획조정관 압수수색
계엄 당일 회의서 ‘합수부 인력 파견·유치장 비워두라’ 주장 의혹
내란특검이 12·3 비상계엄 가담 의혹을 받는 안성식 전 해양경찰청 기획조정관에 대해 강제수사에 나섰다.
박지영 특검보는 26일 정례브리핑에서 “안 전 조정관 관사와 자택, 해경 본청 사무실 등 3곳에 대해 압수수색을 진행 중이고, 비상계엄 직후 (열린) 해경 간부회의 내용과 관련이 있다”고 말했다.
해경은 비상계엄 선포 이후 전국 지휘관 화상회의를 소집했는데, 안 전 조정관은 회의 시작 전 ‘직원들의 총기 휴대와 (계엄사령부) 합동수사본부 구성 시 수사 인력 파견이 필요하다’는 취지로 주장했다는 의혹을 받고 있다.
안 전 조정관은 또 ‘계엄 사범들이 많이 올 것 같으니 유치장을 비우고 정비하라’는 지시를 내렸다는 의혹도 받고 있다.
특검은 이 같은 정황을 토대로 안 전 조정관을 입건하고 이날 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.
안 전 조정관은 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부장관 같은 충암고 출신으로 2022년 3월 본청 형사과장 재임 당시 해경 출신으로는 처음 대통령직 인수위원회에 파견됐다.
이후 안 전 조정관은 2023년 총경에서 경무관으로, 지난해 다시 치안감으로 2년 새 두 계급을 승진했다.
해경은 안 전 조정관 관련 의혹이 보도를 통해 알려지자 지난 14일 정상적인 직무수행이 곤란하다고 보고 그를 직무에서 배제하고 대기발령 조치했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
