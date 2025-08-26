인천공항 울타리 들이받은 화물차…공항공사 자회사 직원 숨져
인천공항공사 자회사 차량이 공항 울타리를 들이받아 운전자가 사망했다.
26일 오전 6시쯤 인천시 중구 인천국제공항 제4활주로 인근에서 50대 남성 A씨가 몰던 1t 화물차가 공항 외곽 울타리를 들이받았다. 사고로 A씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
인천공항공사 자회사 인천공항시설관리 소속인 A씨는 야간작업 후 이동하던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다. 해당 지역은 보안구역으로 주류 반입이 불가해 음주 관련성은 낮은 것으로 알려졌다.
경찰에 따르면 A씨는 우회전해야 하는 지점에서 직진하다가 울타리를 들이받았다. 경찰은 구체적 사고 경위를 조사 중이다.
인천중부지방고용노동청도 사실관계 파악에 나섰다. 산업재해로 판단될 경우 수사를 진행할 예정이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
