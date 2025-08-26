로컬 살리는 달콤한 도전…한동대 청년들, 지역 특산물로 창업

샤인머스캣에서 대추까지

지방소멸 속 지역경제 살리는

청년들의 창업 도전기

한동대 발표자들이 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '대한민국 사회적가치 페스타'에 참여해 지역을 살리는 기업 사례를 소개했다.

강의 참가자들이 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '대한민국 사회적가치 페스타'에서 '로컬을 바꾸기 위한 용감한 도전' 강의를 경청하고 있다. 한동대 제공

“지역의 특산물을 활용하는 단계를 넘어, 지역사회에 고용창출을 만들고 농가소득을 증가시키는 것을 기업의 목표로 삼고있다”고 밝혔다.