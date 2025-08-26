“광복의 기쁨, 형제의 나라와 함께”…부산 온천교회, 인도네시아에 ‘축복의 다리’를 놓다

한-인니 광복 80주년, 의료와 찬양으로 ‘구원’의 메시지 전파... “교회는 세상 향한 다리”

“주는 것이 더 복되다”...스마랑서 인술과 복음 나눔 실천





노정각 부산 온천교회 목사가 지난 12일 인도네시아 깔리삿교회에서 뇌졸중 후유증으로 고통 받고 있는 현지인에게 안수기도를 하고 있다. 오른쪽 사진은 이날 깔리삿교회에서 청년부를 대상으로 미용 봉사를 하고 있는 온천교회 선교팀 모습. 온천교회 제공

부산 온천교회(노정각 목사) 단기선교팀이 최근 인도네시아 스마랑에서 8일간의 사역을 마치고 돌아왔다. 56명으로 이루어진 이들은 단순한 선교팀이 아니었다. 1945년 8월 이틀 간격으로 광복을 맞은 ‘쌍둥이 국가’ 대한민국과 인도네시아의 80주년을 미리 축복하는 ‘하나님의 특사단’이었다. 지난 22일 이 특별한 여정을 이끈 노정각 담임목사를 교회에서 만나 뜨거웠던 현장 이야기와 교회가 품은 비전을 들었다.



“2028년이면 저희 온천교회가 창립 80주년을 맞이합니다. 교회의 미래를 고민하며 붙잡은 화두가 바로 ‘선교적 교회’입니다. 교회의 본질은 모이는 것(존재론) 이전에 하나님께서 세상으로 보내셨다는 선교적 개념이 우선합니다. 교회 안에만 머무는 것이 아니라 세상 속으로 나아가 하나님의 사랑을 실천하는 공동체가 되는 것이죠.”



노정각 부산 온천교회 목사가 지난 22일 교회 카페에서 국민일보와 만나 인도네시아 선교 현장 이야기와 교회가 품은 원대한 비전에 대해 말하고 있다.

노 목사는 이번 선교팀 활동이 교회 비전을 향한 중요한 이정표이자 신학적 고백의 실천이었다고 설명했다. 특히 ‘광복’이라는 역사적 공통분모에 깊은 영적 의미를 부여했다. 그는 ‘8월의 축복’이라는 이름으로 사역을 기획하며 “네덜란드 식민 지배의 흔적이 남은 현지에서 놀라운 사실을 발견했다”고 말했다. 그는 “네덜란드어로 ‘무료 진료’가 ‘구원’을 의미하더군요. 물질적 치유를 넘어 영적 구원의 메시지를 전하고 싶었던 저희 마음에 하나님께서 주신 확신이었다”라고 했다.



그의 확신은 44명의 의료선교팀과 12명의 청년찬양 전도팀의 헌신으로 구체화했다. 18년간 꾸준히 해외 의료 봉사를 이어온 의료팀은 의사 간호사들이 휴가를 반납하고 1년 내내 준비한 헌신의 결정체였다. 해발 1000m가 넘는 험준한 산골 마을까지 찾아간 이들은 피곤한 기색 없이 미소로 환자들을 맞았다. 특히 올해 처음 신설된 미용팀 사역은 현지 무슬림 여성들이 히잡을 벗고 한국의 미용 기술을 경험하는 등 마음의 문을 여는 통로가 됐다.



부산 온천교회 인도네시아 선교팀이 지난 14일 모든 사역을 마치고 노정각(앞줄 오른쪽 여덟 번째) 목사와 함께 단체 기념촬영을 하고 있다. 온천교회 제공

청년들의 열정은 더 뜨거웠다. 청년들은 16곡의 찬양 전곡을 인도네시아어로 불렀다. 지난 9일 450여명의 현지 청년들이 모인 찬양 집회에서 이들의 찬양은 언어의 장벽을 넘어 큰 감동을 선사했다. 노 목사는 당시 설교 중 “청년들의 눈빛 속에서 희망을 보았다”면서 “예수님의 말씀에 순종할 때 여러분의 인생이 가장 의미 있고 가치 있게 변화될 수 있다”고 복음을 선포했다.



이 모든 사역의 중심에는 노 목사가 줄곧 강조해 온 ‘다리 놓는 교회’라는 비전이 있다. 그는 교회의 역할을 명확하게 정의했다. 그러면서 “온천교회의 꿈은 국내 280만 이주민 사역과 해외 선교지를 연결하는 ‘미셔널 투트랙의 중심 다리’가 되는 것이다. 국내에서 이주민을 사랑으로 품고 그들의 고국에 다시 복음의 선물을 들고 찾아가는 선순환을 만들고자 한다”고 말했다.

노정각(왼쪽) 목사가 지난 9일 인도네시아 스마랑 가나안신학교 청년전도집회에서 인도네시아 전통 복장인 바틱을 입고 설교하고 있다. 노 목사는 요한복음 2장의 가나 혼인잔치의 주인이신 예수님에 대해 설교하고 있다. 윤종길 선교사가 통역을 했다. 온천교회 제공

이러한 비전은 노 목사 혼자만의 외침이 아니었다. 노 목사가 주일 강단에서 “주는 것이 받는 것보다 복이 있다”는 말씀을 선포했을 때 성도들은 아낌없는 기도와 후원으로 선교팀에 힘을 실었다. 그는 선교 참여의 중요성을 이렇게 강조했다. “선교는 ‘가든지, 보내든지, 참여하든지’ 세 가지 형태로 동참해야 한다. 때로는 비싼 비용을 들여 선교지에 직접 가는 것이 우리의 진정성을 보여주는 행위”라고 강조했다.



노 목사는 한국교회가 나아갈 방향에 대해서도 말했다. 그는 “한국교회는 경제적 시스템적으로 받은 것을 나누고 복음의 빚을 갚아야 할 책임이 있다. 가진 것을 안으로 쌓기보다 밖으로 흘려보내는 ‘주는 사랑’을 실천해야 한다”고 강조했다.



부산=글·사진 정홍준 객원기자 jonggyo@kmib.co.kr



