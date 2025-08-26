소화시설도 없이 바비큐파티…경남도 특사경, 불법야영장 적발
소화기도 없는 산속 야영장에서 고기를 굽고 전기 멀티탭을 문어발식으로 사용하는 등 불법 미등록 영업행위를 벌여 온 야영장들이 철퇴를 맞았다.
경남도 특별사법경찰은 도내 야영장 21곳을 대상으로 기획수사를 한 결과 ‘관광진흥법’을 위반한 미등록 야영장 영업행위 3건을 적발했다고 26일 밝혔다.
특사경은 이번 수사는 캠핑 성수기를 앞두고 지난 5월 21일부터 8월 20일까지 약 3개월간 진행했다. 수사 결과 일부 미등록 야영장이 안전기준을 준수하지 않은 채 영업을 지속해 도민의 생명과 재산을 위협하고 있는 것으로 나타났다.
적발된 3건 중 2건은 과거에도 관광진흥법 위반으로 벌금형을 받은 이력이 있는 재적발 사례로, 반복적인 불법 운영에 대해서는 예외 없이 강력한 사법조치가 따를 예정이다.
주요 위반 사례로 미등록 야영장을 운영하면서 유효기간(10년)이 지난 소화기를 비치하거나 소화시설 자체가 없어 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 위험 상황이 확인됐다.
또 전기설비가 정상적으로 설치되지 않은 상태에서 전기 릴선을 멀티탭에 문어발식으로 연결해 각 캠핑사이트에 전력을 공급하는 사례도 있었다. 이는 전기시설 주변 누수 등으로 인해 감전·화재 등 안전사고로 이어질 수 있는 위험 요소다.
도 특사경은 가을 야영 성수기에도 불법 야영장 운영행태를 단속하기 위해 연중 상시 수사 체제로 전환하고 위법행위에는 무관용 원칙에 따라 대응할 방침이다.
천성봉 경남도 도민안전본부장은 “미등록 야영장은 제도적 안전관리의 사각지대에 놓여 있어 안전에 취약하다”며 “수사를 통해 도민의 안전을 철저히 지키고 수사를 회피하려는 꼼수 업체에 대해 더 엄정히 수사할 것”이라고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
