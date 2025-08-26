숭실사이버대, 신·편입생 오리엔테이션 개최
숭실사이버대학교는 2025학년도 2학기 개강에 앞서 2025학년도 2학기 신·편입생오리엔테이션을 개최했다고 26일 밝혔다.
지난 8월 23일 서울시 동작구에 위치한 숭실대학교 한경직기념관 김덕윤예비실에서 열린 2025학년도 2학기 신·편입생 오리엔테이션에는 숭실사이버대학교 한헌수 총장 및 교직원, 약 200여명의 신·편입생 등이 참석한 가운데 총 2부에 걸쳐 진행됐다.
1부 행사에서는 이유경 이러닝교육처장의 기도를 시작으로, 대학소개영상 상영, 내빈 및 교수진 소개, 헌한수 총장의 입학 축사, 이창우 교무처장의 학사안내가 차례로 진행됐으며, 2부 행사에서는 총학생회 소개와 함께 학과별 오리엔테이션이 이어졌다.
숭실사이버대는 지난 6월 1일부터 8월 14일까지 ‘숭실사이버대학교만의 실전형 커리큘럼으로~ 숭실력자!’라는 슬로건 아래 인문예술학부, 휴먼서비스학부, 융합자산관리학부, ICT·도시인프라공학부 4개 학부 26개 학과에 대한 2025학년도 2학기 1·2차 신·편입생 모집을 진행했다.
2학기 신·편입생 합격자에게는 학비 부담 없이 안정적으로 학업에 임할 수 있도록 오프라인 대학의 4분의 1 수준에 불과한 저렴한 등록금을 비롯해 산업체위탁전형장학, 군위탁장학, 장애인장학, 입학·일반·성적·교역자(교인)장학 등 풍성한 교내 장학혜택이 제공된다.
개인소득 9분위 내 해당한다면 국가장학금의 이중 장학혜택도 받을 수 있으며, 산업체위탁장학의 경우, 숭실사이버대와 위탁교육협약을 체결한 회사, 지자체, 협회, 공기업의 임직원 및 임직원 가족에게 최대 매 학기 등록금 50% 감면 혜택도 제공된다. 또한 교역자장학은 교역자 50%, 교인이라면 30% 장학 혜택을 받을 수 있다.
한헌수 총장은 입학 축사를 통해 “우리 대학은 ‘진리’와 ‘봉사’라는 교육이념과 함께 통일 한국을 선도하는 실용과 혁신의 비전을 같이 하고 있다”라며 “또한 사회적 변화에 따른 기술 발전에 발맞춰 관련 기술들을 교육에 잘 활용할 수 있는 다양한 방법을 연구하는 등 최고의 교육 콘텐츠 제공에 집중하고 있다”라고 전했다.
이어 “숭실사이버대학교 학생으로서 여러분들이 배우는 학문 뿐 만 아니라 기독교적 가치관 및 세계관도 깊이 이해하고 익혀 이를 사회 속에서 실천하는 삶을 살아가길 바란다”라며 “아울러 100% 온라인으로 진행되는 사이버대학의 교육 커리큘럼이 다소 낯설 수 있지만 교수진을 포함한 대학 구성원 모두가 학생들이 안정적으로 학업에 임할 수 있도록 많은 지원을 아끼지 않을 것이다. 학생 여러분 또한 온라인 예절을 잘 지켜가며 포기하지 말고 학업에 임하길 바란다”고 당부의 말을 전했다.
