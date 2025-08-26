장동혁 당선에…與 “‘내란의힘’ 자처하며 스스로 무너지나” 혹평
더불어민주당은 26일 국민의힘 전당대회에서 장동혁 대표가 선출된 데 대해 “‘극우의힘’을 넘어 ‘내란의힘’으로 옮겨 간 국민의힘에 정신 차리라는 말조차 의미 없이 들릴 것”이라고 비판했다.
박수현 수석대변인은 이날 ‘국민의힘 당대표 선출, ‘내란의힘’을 자처하며 스스로 무너지는 겁니까?’ 제하 논평에서 “전한길과 손을 맞잡고 ‘내란수괴 복당’을 외치던 후보를 당 대표로 환영하는 국민이 몇이나 되겠는가”라며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 장 대표가 김문수 후보와의 결선 끝에 전한길씨 등 강경 보수층의 지지를 업고 당선한 점을 두고 “‘극우 쌍둥이’의 결선이었고 결국 극우 강화 노선을 편 장 후보 당선으로 전당대회가 ‘전길대회’로 전락했기에 축하의 말은 의례적으로라도 건네기가 어렵다”고 말했다. 그러면서 “내란에 대한 반성도, 수괴와의 단절 의지도 보여주지 못하는 국민의힘 지도부에 기대를 거는 국민은 이제 아무도 없다”고 지적했다.
민주당 중진 박지원 의원은 페이스북을 통해 “전한길 공천 확정, 한동훈 또 탈락. 분당의 길로 들어섰다”며 “윤석열 고문이 취임하나”라고 촌평했다.
전현희 민주당 최고위원은 “내란 반성 없이 ‘윤어게인 전도사’에 잠식된 정당에게 미래는 없다”며 “장 대표는 내란과 탄핵 반대에 대해 국민께 진심 어린 반성과 사과의 입장을 표명하고, ‘전한길의힘’에서 진정한 ‘국민의힘’으로 거듭나길 바란다”고 밝혔다.
정청래 대표 비서실장인 한민수 의원은 “최악의 후보가 국힘당 대표가 됐다. 한때 집권당이었던 제1야당을 극우가 점령했다”며 “국민의 힘으로 퇴출할 수밖에 없다”고 적었다.
범여권 정당도 장 대표 당선에 혹평을 쏟아냈다. 김선민 조국혁신당 대표 권한대행은 페이스북을 통해 “국민의힘 새 지도부 선출을 축하해야 하지만 도저히 그럴 수가 없다. 윤석열 추종자가 대표가 되고, 비슷한 이들이 최고위원이 됐다”며 “국민의힘은 스스로 간판을 내리고 역사에서 사라지거나 위헌 정당 해산 심판을 기다려야 할 것”이라고 밝혔다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
