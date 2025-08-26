법무장관 “尹 버티기 CCTV 영상, 일반 공개 어려워”
“그래도 한때 대통령…법률적 문제도 있어”
정성호 법무부 장관이 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 과정이 담긴 CCTV를 대중에 공개하는 것은 사실상 불가능하다고 26일 밝혔다.
정 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 “그래도 한때 대한민국의 대통령이었던 분에 (대한 체포영장) 집행 과정에서 나타난 불미스러운 걸 일반에 공개하긴 좀 어려울 것 같다”며 “거기에 따른 법률적 문제도 있기 때문”이라고 말했다. 특검의 지난 1일 체포영장 집행 시도 당시 윤 전 대통령은 수의를 입지 않은 채 저항한 것으로 알려졌다.
다만 정 장관은 “국회 상임위원회에서 국회에서의 증언 감정에 관한 법률에 의해 의결한다고 하면 (일반에 공개하는 대신) 의원님들께서 많이 열람할 수 있는 방법을 강구하려고 한다”고 덧붙였다.
앞서 더불어민주당은 법제사법위원회를 열어 서울구치소 측에 CCTV 자료 제출을 요구하겠다고 밝혔다. 법사위 간사인 김용민 민주당 의원은 전날 MBC 라디오 ‘권순표의 뉴스하이킥’에서 “26일 법사위에서 CCTV 열람을 의결하고 다음 주 월요일(9월1일) 서울구치소로 현장 검증을 가서 영상을 보기로 했다”고 언급한 바 있다.
민주당과 조국혁신당은 이날 법사위 전체회의를 열어 윤 전 대통령 수감 특혜 조사를 위한 서울구치소 현장검증 실시 계획서를 상정할 예정이다. 계획서가 의결되면 법사위는 다음 달 1일 서울구치소를 찾아 현장 검증을 하고, 서울구치소 내 CCTV도 열람한다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
