시사 전체기사

남부발전, 산업단지 지붕 활용 태양광 가동

입력:2025-08-26 14:41
공유하기
글자 크기 조정

연간 21GWh 전력 공급…RE100 지원
공장주 수익·산업단지 친환경 전력 확보

한국남부발전이 산업단지 지붕에 설치한 태양광 패널 전경. 이번 사업을 통해 전국 39개 산업단지에서 16.2MW 규모 전력이 생산된다./ 시진=남부발전 제공

한국남부발전이 전국 산업단지 내 유휴 지붕을 활용한 대규모 태양광 발전 프로젝트를 마무리하고 본격적인 상업 운전에 들어갔다. 신재생에너지 확대와 RE100(재생에너지100%) 산업단지 정책 실현을 위한 첫 성과로 평가된다.

남부발전은 26일 전국 39개 산업단지 건물 지붕에 설치된 지붕 태양광 발전소가 준공돼 본격 가동을 시작했다고 밝혔다. 총 설비용량은 16.2㎿로, 울산(1.7㎿)과 청주(1.2㎿)에는 메가와트급 대규모 설비가 포함됐다. 남부발전은 이들 발전소가 산업단지 내 친환경 에너지 생산 거점으로 자리매김할 것으로 기대한다.

이번 프로젝트는 지난해 11월 착공해 약 9개월의 공사 기간을 거쳤으며, 지난 22일 최종 사용 전 검사를 통과했다. 지붕을 임대한 공장주들은 임대료 이익을 얻고, 산업단지에는 연간 21GWh의 친환경 전력이 공급돼 기업과 지역사회 모두에 도움이 되는 구조를 갖췄다.

남부발전은 이번 사업이 기업들의 RE100(재생에너지 100%) 달성을 뒷받침하고, 지역사회와 상생하는 새로운 모델이 될 것으로 보고 있다. 연간 21GWh는 8000가구 이상이 1년 동안 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.

김준동 사장은 “지붕태양광사업은 정부의 RE100 산업단지 조성 정책에 부응하고 국가 에너지 전환을 앞당기는 중요한 첫걸음”이라며 “앞으로도 지역 균형 발전을 이끄는 친환경 에너지 보급에 적극 나서겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
841
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경남 거제서 부부싸움 중 아파트 불 질러 주민 대피
저출생 한국, 세쌍둥이 이상 출산율은 세계 1위
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’
[단독] “BTS 패션 마스크 1000만장 수주”… 11억 사기, 징역 4년 선고
중국차에 밀리는 일본차…日닛산, 상반기 판매량 中BYD 등에 밀려
트럼프, 이 대통령 첫 만남 직전 “한국서 숙청·혁명”
현대차 노조, ‘파업 찬성’ 86%…7년 만에 파업하나
국민일보 신문구독