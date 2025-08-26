하남시, 동서울변환소 3차 경관 심의 ‘조건부 의결’

“주민의견 반영 당연한 책무”

이번 심의는 지난해 9월 4일 최초 경관심의가 신청된 이후 건축물의 경관성 개선과 시민들의 의견을 반영하기 위해 최초 본심의와 2차 심의시 재검토 의결됐으며, 1년이 경과한 3차심의에서 최종 조건부 의결했다.

심의에서는 건물의 외형과 정면 디자인, 야간 경관 계획 등이 주요하게 논의됐으며, 한국전력공사가 지난해 12월 보도자료 등을 통해 제시한 첫째 주민 수용성 강화, 둘째 120명 이상이 근무할 수 있는 사무실 조성, 셋째 주민 편의시설을 포함한 복합사옥 건립 등의 계획을 반영하는 조건으로 의결했다.

아울러 최근 일부 언론을 통해 제기된 한전의 일방적인 주장에 대하여는 유감을 표했다.