“아픈 아이 치료비” 1억 기부하고 세상 떠난 폐암 환자 [아살세]

고 이성덕(63)씨 사연…가천대 길병원에 기부

건설 현장 일용직·청소 등 하며 평생 모아

입원 치료 중에도 기부 의사 거듭 밝혀

고 이성덕(63)씨 기부증서. 길병원 제공

감기에 걸린 줄 알고 병원을 찾았다가 1년 전 폐암 진단을 받았다고 합니다.

이후 병세가 악화해 지난 15일부터 응급실을 거쳐 입원 치료를 받았습니다.