제3연륙교 통행료 소형차 2000원…영종·청라주민 감면

내년 3월 말부터 인천시민 무료화

유정복 인천시장이 26일 인천시청 대회의실에서 제3연륙교 통행료 정책을 발표하고 있다. 인천시 제공

국가의 책임 회피, 한국토지주택공사(LH)의 책임 방기, 불공정한 통합채산제 등

구조적 문제를 조목조목 지적했다.

유 시장은

“LH는 2006년 이미 제3연륙교 건설비를 분양가에 반영했음에도 다리를 짓지 않았다”며

주민은 이미 비용을 부담했지만 다리는 20년 가까이 방치됐고 그 사이 LH는 청라지구에서만 수조 원대 개발이익을 챙겼다”고 부연했다.

“영종대교·인천대교·청라IC 수익과 손실을 묶는 통합채산제는 결국 시민에게 손실을 떠넘기는 구조”라며 “전국 어디에도 없는 불합리한 제도로 더 이상 방치할 수 없다”고 주장했다.

그러면서

“국가와 공공기관이 해야 할 일을 회피한 결과, 그 모든 책임이 결국 시민에게 전가됐다”며 “이제는 반드시 바로잡아야 한다”고 목소리를 높였다.

특히 유 시장은 “제3연륙교는 영종·청라 주민과 인천시가 함께 비용을 부담해 건설하는 사실상의 공공사업”이라며 “시민이 이미 분양가와 세금으로 기여한 만큼 인천시민 무료화는 당연한 권리”라고 말했다.