킨텍스, 취약계층 아동 가정에 응급키트 지원

아동가정에 전달한 응급키트는 냉각시트, 모기기피제, 위생·구급용품 등 총 16개 품목을 포함됐다. 특히, 온열질환과 여름철 감염병·병충해 예방, 응급 상황 대응에 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

지난 25일 진행한 전달식에는 킨텍스 이재율 대표이사를 비롯한 임직원과 드림스타트 관계자들이 함께 참석했다. 드림스타트 문혜진 복지사는 “작은 물품이지만 아이들이 건강하고 안전한 여름을 보내는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회 복지를 위한 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 전했다.