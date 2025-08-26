전남지역 소비쿠폰 사용처 추가 지정…178곳으로 대폭 증가

전남도, 농어촌 주민 불편 해소 기대…조기 사용 적극 권장

소비쿠폰 사용 캠페인. 전남도 제공

전남도는 행정안전부에서 도서･산간 등 소비쿠폰 사용처가 부족한 농어촌 지역 주민 불편을 해소하기 위해 하나로마트와 로컬푸드 사용처를 추가 지정함에 따라 전남지역에선 총 178곳으로 대폭 늘었다고 밝혔다.