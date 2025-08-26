김문수 “이재명 독재 물리쳐야…장동혁 도울 것” 승복 연설
국힘 당대표 결선 투표서 장동혁에 패배
김문수 국민의힘 당대표 후보가 “장동혁 대표 중심으로 뭉쳐 어떤 계파도 없이 오직 이재명 독재 정권을 물리치고 대한민국을 위대하게 하는 길 하나만 남아있단 각오로 잘해주시리라 믿는다”고 26일 밝혔다.
김 후보는 이날 서울 여의도 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선 투표에서 장 대표에게 패배한 후 승복 연설을 통해 이렇게 말했다.
김 후보는 “국민의힘이 대한민국을 구하고 국민을 구하고 미래를 개척해 나갈 수 있는 훌륭한 정당이 될 수 있도록 장 대표와 최고위원들이 단결해서 이재명 독재 정권과 힘차게 싸우고 승리할 수 있는 훌륭한 리더십을 발휘해주실 것”이라고 말했다.
김 후보는 이어 “큰 짐을 대신 짊어진 장 대표, 여러 가지로 크게 성공하고 앞으로 정치적인 발전과 나라를 구하는 훌륭한 리더십을 보여줄 것이라 믿는다”고 덧붙였다.
그러면서 “저도 뒤에서 묵묵하게 잘 도와드리도록 하겠다”고 강조했다.
김 후보는 장 대표와 결선 투표에서 맞붙었지만, 당원 선거인단(80%)과 여론조사(20%) 득표 합산 결과 21만7935표를 얻어 22만301표를 얻은 장 대표에게 고배를 마셨다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사