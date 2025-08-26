위메이드, 신생 게임사 ‘스튜디오라사’에 100억원 투자
위메이드가 신생 게임 개발사 ‘스튜디오라사’에 100억원 규모의 전략적 투자를 단행했다고 25일 밝혔다.
스튜디오라사는 2023년 대한민국 게임 대상 수상작 ‘P의 거짓’의 개발진인 노창규 대표이사, 김태연 프로젝트 디렉터, 김현 아트 디렉터 등이 콘솔 게임 제작을 위해 지난 6월 창립한 스튜디오다. 2028년 출시를 목표로 신작 게임 ‘프로젝트 IL’을 개발 중이다.
위메이드의 투자금은 인력 충원과 프로토타입 개발, 아트 리소스 구축 등 게임 제작 전반에 활용될 예정이다. 위메이드가 이번 투자를 통해 취득하는 지분은 25% 수준이며, 스튜디오라사가 개발 중인 신작의 글로벌 퍼블리싱과 2차 투자 권한도 확보했다.
