홍콩 입법의원 오걸장 방한

한국 측에서는 안도걸 더불어민주당 의원, 신현동 한국디지털자산경제렵회장겸 더불어민주당 정책위원회 부의장, 윤석헌 아시아경제개발위원회 회장, 이광형 카이스트 총장겸 대통령소속 국가지식재산위윈회 제7기 민간위원장, 신재원 하이파이 코리아 공동대표, Jace Choi 테더 한국총괄 매니저 등이 참석했다.