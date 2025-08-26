시사 전체기사

경남 거제서 부부싸움 중 아파트 불 질러 주민 대피

입력:2025-08-26 09:54
경남소방본부 제공

경남 거제시의 한 아파트에서 부부싸움 중 방화로 인한 불이 나 주민들이 대피하는 소동이 벌어졌다.

26일 거제경찰서와 경남소방본부 등에 따르면 전날 오후 10시 58분쯤 거제시 옥포동 10층 아파트 2층 거실에서 화재가 발생했다.

이 불로 집 안에 있던 50대 남편과 40대 아내 부부가 등과 다리에 각각 1∼2도 화상을 입었고 연기에 놀란 주민 53명이 대피하는 소동이 빚어졌다. 대피자 중 14명은 연기를 흡입했지만 생명에는 지장이 없는 상태다.

불은 집안 내부를 태워 3000만원(소방서 추산) 상당의 재산 피해를 내고 40여 분 만인 오후 11시 34분쯤 꺼졌다.

경찰은 아내 B씨가 부부싸움 후 집에 있던 청소용 휘발유를 거실에 붓고 라이터로 불을 붙였다는 남편 A씨의 진술을 토대로 현주건조물방화치상 혐의를 적용해 조사할 방침이다.

거제=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

