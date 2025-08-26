골프채, 거북선, 마가모자…李 대통령이 준비한 선물들

한미 정상회담을 위해 이재명 대통령이 준비한 카우보이 마가 모자. 대통령실 제공.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한·미 정상회담을 기념해 도널드 트럼프 대통령에게

트럼프 대통령 역시 자신의 서명이 담긴 선물을 이 대통령과 참모들에게 건네며 화답했다.

대통령실이 25일(현지시간) 공개한 한미 정상회담을 위해 이재명 대통령이 준비한 국산 골드파이브 수제 맞춤형 퍼터. 대통령실 제공.

대통령실이 25일(현지시간) 공개한 한미 정상회담을 위해 이재명 대통령이 준비한 명장이 제작한 금속 거북선. 대통령실 제공.

한미 정상회담에서 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 펜. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관에서 정상회담 후 이재명 대통령에게 준 선물. 백악관 기념 메달과 트럼프 대통령이 사인을 한 '마가'(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 모자와 오찬 메뉴판. 연합뉴스